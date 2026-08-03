Оренда землі у 2026 році: які помилки можуть призвести до суду та штрафів

Жінка на полі, гроші в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Орендну плату за пай зерном чи готівкою потрібно отримувати лише офіційно. Багато власників землі й досі погоджуються на розрахунки "в конверті", вважаючи це простішим і швидшим. Але якщо виникне конфлікт із орендарем, довести факт оплати буде складно. Тож можна залишитися і без грошей, і без юридичного захисту.

Як правильно повинні виплачувати за оренду, розповідають фахівці Земельного фонду України, передає Новини.LIVE.

Чим небезпечні виплати "в конверті"

Експерти наголошують, що передача коштів без документального підтвердження юридичної сили не має. Якщо справа дійде до суду, жодна зі сторін не зможе довести, що орендна плата була сплачена або отримана.

Через це можуть виникнути серйозні наслідки:

повторне стягнення орендної плати через суд;

податкові штрафи;

фінансові та юридичні проблеми як для власника паю, так і для орендаря.

Чим ризикує власник землі

Неофіційні домовленості позбавляють орендодавця правового захисту. Якщо орендар перестане платити, довести факт порушення договору буде значно складніше. Крім того, можуть виникнути суперечки щодо законності користування земельною ділянкою, а жодних гарантій регулярних виплат у майбутньому власник паю не матиме.

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Фермерські господарства та аграрні компанії також ризикують, якщо виплачують оренду неофіційно. Серед можливих наслідків:

штрафи за порушення податкового законодавства;

донарахування податків і зборів;

ризик визнання користування землею незаконним через неналежне оформлення документів.

Як правильно розраховуватися зерном

Закон дозволяє виплачувати орендну плату не лише грошима, а й продукцією. Але така форма розрахунку обов'язково має бути прописана в договорі. При цьому кількість зерна визначають не фіксованими тоннами, а його ринковою вартістю на день передачі.

Наприклад, якщо орендна плата становить 5 000 гривень за гектар, а тонна зерна на момент розрахунку коштує 5 000 гривень, орендар передає 1 тонну зерна.

Якщо ж ринкова ціна впаде до 4 000 гривень за тонну, щоб виконати умови договору, доведеться передати вже 1,25 тонни, адже загальна вартість продукції повинна відповідати визначеній сумі орендної плати.

Як оформити передачу зерна

Фахівці Земельного фонду України наголошують, що навіть натуральна форма оплати потребує офіційного оформлення.

Для цього необхідно:

прописати у договорі, що орендна плата виплачується продукцією;

визначити вид зерна, вимоги до його якості, порядок розрахунку кількості та грошового еквівалента;

оформити акт приймання-передачі або видаткову накладну, підписану обома сторонами.

Крім цього, орендар повинен сплатити всі передбачені законом податки — податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та відобразити виплату у податковій звітності.

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