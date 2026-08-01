Не поспішайте викидати прострочену їжу: що означають Best Before і Expiry Date на упаковці

Жінка читає етикетку, продукти. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Не поспішайте викидати продукти тільки тому, що побачили прострочену дату на упаковці. Можливо, що вони все ще безпечні для споживання. Головне — розуміти, що саме написав виробник. Позначки Best Before і Expiry Date означають зовсім різні речі, а плутанина між ними змушує багатьох даремно витрачати гроші.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Yummy.ph.

Що означає Best Before

Позначка Best Before перекладається як "краще спожити до". Вона говорить не про безпечність продукту, а про те, до якого часу виробник гарантує його найкращий смак, аромат, текстуру та поживні властивості.

Після цієї дати продукт може трохи втратити якість. Наприклад:

печиво стане менш хрустким;

кава — не такою ароматною;

пластівці — менш хрусткими.

Але якщо упаковка ціла, продукт правильно зберігався і не має ознак псування, його можна спокійно вживати й після цієї дати.

Найчастіше так маркують:

крупи;

макарони;

печиво;

шоколад;

каву;

чай;

консерви;

спеції;

рослинну олію.

Що означає Expiry Date

Це вже кінцева дата придатності. Після неї продукт може стати небезпечним для здоров'я, навіть якщо виглядає цілком нормально й не має дивного запаху.

Справа в тому, що деякі бактерії не змінюють смак чи зовнішній вигляд їжі, але можуть викликати серйозне харчове отруєння. Тому після дати Expiry Date такі продукти краще не їсти.

Зазвичай так позначають:

дитяче харчування;

молочні продукти;

свіже м'ясо;

рибу;

готові салати;

інші швидкопсувні продукти.

Чому не варто дивитися лише на дату

Навіть якщо термін придатності ще не закінчився, продукт може зіпсуватися раніше через неправильне зберігання. Наприклад, молоко, яке кілька годин простояло в теплі, може стати небезпечним, навіть якщо до кінцевої дати ще кілька днів.

Так само багато сухих продуктів із позначкою Best Before залишаються придатними ще довго після вказаної дати, якщо їх правильно зберігали.

Як зрозуміти, що продукт уже зіпсувався

Перед тим як щось їсти, зверніть увагу на кілька простих ознак:

неприємний або кислий запах;

пліснява;

зміна кольору;

слизька поверхня;

здуте пакування;

незвичний смак.

Якщо помітили хоча б одну з цих ознак — продукт краще викинути, незалежно від того, яка дата стоїть на упаковці.

Як розрізнити веганські та вегетаріанські продукти

Веганські продукти не можуть містити жодних інгредієнтів тваринного походження, тоді як у вегетаріанських допускається використання молока, яєць, меду, продуктів бджільництва або ланоліну. Також виробники повинні запобігати випадковому потраплянню невідповідних компонентів під час виробництва та не використовувати дослідження на тваринах при створенні продукції чи її складників.

Щоб не помилитися під час покупки, варто уважно перевіряти маркування та склад продукту. Позначка "веганський" означає повну відсутність компонентів тваринного походження, тоді як "вегетаріанський" не виключає окремих інгредієнтів, отриманих від живих тварин. Фахівці також радять купувати такі товари лише в офіційних місцях продажу, де продукція проходить належний контроль якості та відповідає встановленим вимогам.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як розрізнити маркування на яйцях. Категорії С1, С2, С0 та "В" позначають лише вагу курячих яєць і не свідчать про їхню якість чи поживну цінність. Під час покупки варто звертати увагу насамперед на свіжість продукту, а категорію обирати залежно від способу приготування.

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