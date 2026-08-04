Компенсації за втрачений урожай і новий спосіб зберігання зерна: що зміниться для фермерів

Комбайн на полі, фермер. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Збір урожаю в Україні виходить на фінішну пряму, але для багатьох фермерів цей сезон став одним із найважчих. На прифронтових територіях частину полів так і не вдалося обмолотити через російські обстріли, тож багато господарств зазнали величезних збитків. Уряд готує компенсації для таких аграріїв, а для зібраного зерна вже шукають безпечні способи зберігання.

Про це в ефірі День.LIVE повідомив народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

Коли завершаться жнива

Частина областей уже повністю завершила збір урожаю, тоді як іншим, за оцінками аграріїв, залишилося зовсім небагато часу. Після завершення жнив сільгоспвиробники одразу розпочнуть осінню посівну кампанію, адже часу на перепочинок практично не буде.

За словами Соломчука, загалом літній урожай в Україні вдасться зібрати, хоча ситуація у прифронтових регіонах залишається дуже складною.

"Літній урожай ми точно зберемо. На жаль, на ціну палива ми ніяк не впливаємо. Жнива вже на завершальній стадії: деякі області вже завершили збір, деяким залишилося два-три тижні", — зазначив Соломчук.

Де найбільші втрати

Найгірша ситуація, за словами депутата, склалася на територіях, які постійно перебувають під російськими атаками. Через обстріли та загрозу ударів дронів фермери часто просто не можуть вивести техніку в поле. У результаті частина врожаю залишається незібраною або знищується ще до початку жнив.

Тому уряд зараз працює над програмою підтримки аграріїв із найбільш постраждалих областей. За словами Соломчука, уже відбулося кілька зустрічей із фермерами Херсонщини, де обговорювали механізм компенсацій.

"Було проведено багато нарад, щоб була компенсація на один гектар врожаю, який не могли зібрати через війну. Це рішення незабаром буде на папері, а виплати дещо пізніше", — повідомив він.

Як зберігатимуть зерно

Окремою проблемою залишається зберігання врожаю. Попри ризики для роботи портів, Україна має достатньо можливостей, щоб не допустити втрати зерна. Крім традиційних елеваторів, дедалі активніше використовуватимуть спеціальні полімерні зернові рукави.

Це великі герметичні мішки, які встановлюють безпосередньо на полях або поблизу господарств. Вони дозволяють зберігати врожай без будівництва стаціонарних сховищ.

За словами депутата, саме такий спосіб сьогодні вважається навіть безпечнішим за традиційні елеватори.

"Можливості для зберігання зерна в Україні є. Є українські виробники, також спілкуємося з Канадою та Японією. Велика ймовірність, що вони нададуть фінансування для закупівлі рукавів для прифронтових територій. Це набагато безпечніше, ніж зберігати зерно на елеваторах, тому що рукави можна розміщувати на різних полях і зберігати зерно до 12 місяців", — пояснив Соломчук.

Це дасть змогу дочекатися стабілізації ситуації на ринку або відновлення повноцінного експорту.

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