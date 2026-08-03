Уряд готує екстрену допомогу аграріям: кредити видаватимуть під заставу зерна

Фермер на полі, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Через блокування експорту зерна українські фермери опинилися у складній ситуації. Склади заповнюються, продавати зерно доводиться за заниженими цінами, а коштів на нову посівну кампанію може не вистачити. Щоб аграрії не працювали собі у збиток, уряд готує нову програму пільгового кредитування, яка дозволить отримати гроші під заставу вже зібраного врожаю.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Новини.LIVE.

Як працюватиме нова програма

За словами міністра, через зупинку експорту через порти Великої Одеси на внутрішньому ринку накопичилися великі запаси зерна. Пропозиція значно перевищує попит, тому закупівельні ціни різко знизилися.

Щоб виробники не були змушені продавати врожай за безцінь, держава планує запровадити програму доступного кредитування.

Аграрії зможуть отримати кошти під заставу зерна, яке вже зібране й перебуває на складах. Це дозволить їм пережити кризовий період, не продаючи продукцію за цінами, які значно нижчі за світові.

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"Ми маємо терміново розробити та запровадити програму доступного фінансування для агровиробників. Вони зможуть залучати кошти під заставу наявного збіжжя, пройти кризовий період і не продавати зерно за цінами, значно нижчими за його вартість на міжнародних ринках", — зазначив Тарас Висоцький.

Коли програму можуть запустити

У Мінагрополітики вже обговорили механізм роботи нової програми з представниками аграрних асоціацій і банків. Зараз її доопрацьовують разом із Міністерством економіки та Міністерством фінансів. Після цього документ винесуть на розгляд Кабінету Міністрів.

Чому часу залишилося небагато

У міністерстві вважають, що аграрна галузь ще має певний запас міцності, але ситуація швидко ускладнюється. За оцінками Мінагрополітики, вже у листопаді в Україні може виникнути дефіцит елеваторних потужностей для зберігання зерна, якщо морський експорт так і не відновиться.

Крім того, без відкриття морського коридору в країні можуть залишитися невивезеними понад 27 мільйонів тонн аграрної продукції. Навіть якщо порти Одеси знову запрацюють найближчим часом, Україні знадобиться ще тривалий період, щоб вивезти накопичені запаси до початку нового маркетингового року влітку 2027 року.

Які ще бонуси можуть отримати аграрії

Держава планує більш ніж удвічі збільшити компенсацію аграріям, які через бойові дії повністю втратили врожай у прифронтових районах. Якщо зараз за знищені посіви виплачують 4,7 тисяч гривень за гектар, то після перегляду програми сума може зрости до 10 тисяч гривень за гектар. Підтримка стосуватиметься господарств, які працюють у 50-кілометровій зоні від лінії фронту, а потребу в такій допомозі оцінюють приблизно для 4 тисяч гектарів пошкоджених посівів.

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