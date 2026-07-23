Європейські сири захоплюють український ринок: що відбувається з цінами

Жінка в супермаркеті, сир. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Європейські сири все більше займають полиці українських магазинів. За перше півріччя імпорт зріс більш ніж на 20%, і через дешевшу продукцію з ЄС українським виробникам дедалі важче конкурувати. Вони змушені влаштовувати знижки, але навіть це не завжди рятує продажі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Agrotimes.

Скільки сирів завезла Україна

За січень–червень 2026 року Україна імпортувала 23,4 тисяч тонн сирів. Це на 20,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У грошовому вимірі імпорт також зріс. Витратили до 141,3 мільйонів доларів, що на 15,7% більше, ніж торік.

Найбільше сирів Україна купувала у:

Польщі — 46,4%;

Німеччині — 16,5%;

Нідерландах — 7,4%.

Що відбувається з експортом українських сирів

Продаж українських сирів за кордон також трохи зріс, хоча значно повільніше. За перше півріччя 2026 року продали 7,1 тисяч тонн сирів, що на 2,9% більше, ніж рік тому. У грошовому еквіваленті експорт зріс на 1,6% — до 32,4 мільйонів доларів.

Найбільше українських сирів купували:

Молдова — 34,8%;

Казахстан — 27,4%;

Німеччина — 12,7%.

Чому імпорт витісняє український сир

Український ринок все більше залежить від імпортної продукції. Особливо швидко зростає ввезення твердих і напівтвердих сирів. За пів року їх імпорт збільшився на 27%, а частка такої продукції вже перевищує третину всіх продажів.

Імпорт так званих білих сирів також зріс на 15%, а в окремих категоріях вони вже займають майже половину ринку. Найменше зміни торкнулися плавлених сирів.

Головна причина у ціні. Європейські сири часто коштують дешевше за українські, тому вітчизняним виробникам доводиться постійно вигадувати акції та робити великі знижки, що впливає на їхній прибуток.

Що планує держава

Україна хоче жорсткіше контролювати ввезення молочної продукції, зокрема товарів, які потрапляють до країни під виглядом гуманітарної допомоги. Насправді близько 30% імпортних сирів потрапляють на ринок нелегально, через що державний бюджет щороку втрачає щонайменше 730 мільйонів гривень.

Водночас імпортна продукція продовжує витісняти українську. Якщо у 2025 році її частка на ринку зросла з 38% до 45%, то навесні 2026 року вже перевищила 50%. Тож виробництво сирів в Україні скоротилося на 6%, тоді як імпорт сичужних сирів зріс ще на 13%.

Скільки зараз коштує сир в українських магазинах

Ціни на сир в Україні помітно відрізняються залежно від виробника, магазину та виду продукції.

Середні ціни зараз такі:

твердий і напівтвердий сир — від 389 до 620 гривень за кілограм;

плавлений сирок (70–90 г) — від 17 до 35 гривень за кілограм.

Наприклад:

сир твердий "Звени Гора" Голландський 45% — близько 465 гривень за кілограм;

сир твердий "Комо" Традиційний 50% — у середньому 500–530 гривень за кілограм;

плавлений сирок "Ферма Дружба" 55% — близько 30 гривень.

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