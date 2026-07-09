Абоненти lifecell можуть зафіксувати вартість тарифного плану: кому це доступно

Жінка з телефоном і магазин lifecell. Фото: Pexels, Google Maps. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Абоненти одного з популярних мобільних операторів України можуть розраховувати на фіксовані ціни. Зв'язок від lifecell не буде дорожчати до кінця 2027 року для деяких клієнтів. Ми дізналися, хто збереже вартість пакета послуг на довгий період обслуговування.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт lifecell.

Акція "Захищені ціни" від lifecell

З 1 липня до 30 вересня 2026 року діє спеціальна акція для абонентів lifecell під назвою "Захищені ціни". Вона передбачає незмінну вартість послуг до 31 грудня 2027 року для клієнтів деяких тарифних планів.

Завдяки цьому користувачі можуть ефективно планувати витрати на домашній інтернет, мобільний зв'язок і телебачення, не хвилюючись через потенційний перегляд умов обслуговування.

"У разі зміни тарифного плану на будь-який інший участь в акції "Захищені ціни" припиняється, фіксація вартості до 31.12.2027 скасовується та не може бути підключена повторно", — попередили в компанії.

Для кого фіксується ціна послуг

Акція доступна обмеженому колу абонентів. Фіксація вартості передбачена для осіб, які з 1 липня до 30 вересня поточного року підключать:

домашній інтернет на умовах акції "Інет вдома" за тарифним планом "Інет" (пакети послуг "Е", "Док, "Джі", "Дабл", "Гіг", "Гіг Про") — ціна не зміниться з 91-го дня після підключення;

один із тарифних планів "Лайфсет S", "Лайфсет M", "Лайфсет L" або "Лайфсет XL" — ціна не зміниться з дати активації;

домашній інтернет на умовах акції "Інет вдома+" за тарифним планом "Інет" (пакети послуг "Джі", "Гіг Про") — ціна не зміниться з 91-го дня після підключення;

домашній інтернет на умовах акції "Інет вдома+" за тарифним планом "Інет" (пакети послуг "Е", "Док, "Дабл", "Гіг") — ціна не зміниться з 181-го дня після підключення.

За тарифні плани в межах лінійки "Лайфсет" абоненти сплачують 100, 175, 300 і 500 грн щомісяця. Водночас користувачі пакетів послуг "Просто Лайф", "Смарт Лайф", "Platinum Лайф", "Мега", "Максі" та ін. можуть витрачати лише 50 грн на безлімітний домашній інтернет зі швидкістю до 1 Гбіт/с.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Київстар дозволяє абонентам економити на тарифних планах. Спеціальна акція діє для користувачів деяких пакетів послуг. Плюс необхідно виконати кілька обов'язкових умов для участі.

Також Новини.LIVE розповідали, що Київстар продовжив вигідну акцію для абонентів тарифних планів передоплати і контракту до 1 вересня 2027 року. Українці можуть отримати знижку і безлімітний трафік без обмеження швидкості.