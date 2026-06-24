5 правил риболовлі у липні: як уникнути штрафів та конфіскації снастей

Правила риболовлі в Україні у липні. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

З приходом літа в Україні знову стартував активний сезон риболовлі. З 1 липня нерестові заборони повністю завершуються, тож рибалки готуються вирушати до водойм. Але важливо пам’ятати, що навіть після закінчення нересту правила ніхто не скасовував. За їх порушення можна отримати як звичайний штраф, так і серйозніше покарання.

Про те, які обмеження діятимуть для рибалок та за що можна буде отримати штраф у липні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на чинні норми "Правил любительського рибальства".

Скільки риби можна впіймати без штрафів у липні

За правилами одна людина може виловити до 3 кг риби на добу та один трофей дозволеного розміру. Тобто, якщо остання спіймана рибина важить більше за залишок ліміту, її можна залишити собі.

Наприклад, у вас уже є 3 кг риби, але потім ви впіймали щуку вагою 4 кг. Якщо вона відповідає дозволеному розміру, забрати її додому можна. Для раків діє окрема норма — не більше 30 штук на одну людину за добу.

Яку рибу не можна забирати у липні

Досить часто рибалки порушують правила, забираючи занадто дрібну рибу. Якщо риба не досягла мінімального дозволеного розміру, її потрібно обережно зняти з гачка та одразу відпустити назад у воду. Серед найпопулярніших видів мінімальні розміри такі:

сом — від 80 см;

лящ — від 35 см;

щука — від 50 см;

судак — від 42 см;

короп (сазан) — від 30 до 35 см залежно від водойми.

Перед поїздкою на риболовлю краще перевірити правила саме для того регіону, куди ви прямуєте, адже в різних водоймах вони можуть трохи відрізнятись.

Які снасті можна використовувати у липні 2026 року

Для любительської риболовлі можна використовувати поплавкові та донні вудки, а також спінінги з будь-якими дозволеними приманками. Зазвичай одному рибалці дозволено використовувати не більше семи гачків одночасно. Якщо на конкретній водоймі діють інші правила, потрібно дотримуватися саме їх.

А ось сітки, електровудки, вибухівка, отруйні речовини та інші незаконні способи вилову залишаються під суворою забороною.

Що потрібно мати рибалці, щоб не отримати штраф у липні

Багато хто не знає, але під час риболовлі бажано мати засоби для перевірки улову. Це може бути звичайна лінійка або рулетка для вимірювання довжини риби, а також пристрій для контролю її ваги. Це дозволить стежити за дотриманням норм і уникнути штрафів під час перевірки.

Додаткові заборони для рибалок у липні

Любительська риболовля призначена лише для власних потреб. Продавати спійману рибу без відповідних документів не можна. Також потрібно бути уважними до видів, занесених до Червоної книги України. Якщо така риба випадково потрапила на гачок, її слід одразу відпустити.

Які штрафи загрожують порушникам правил риболовлі у липні 2026 року

За порушення правил риболовлі доведеться не тільки відшкодовувати збитки, а й сплачувати штрафи. Згідно з 85 статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення, за незначні порушення, наприклад зайву кількість гачків, можуть:

винести попередження;

оштрафувати на суму від 34 до 170 гривень.

За серйозні порушення — використання сіток, електровудок або риболовлю в заборонених місцях — штраф становить від 340 до 680 гривень. Крім того, можуть вилучити рибу, снасті та навіть човен.

Якщо незаконний вилов завдав значної шкоди рибним запасам, порушнику може загрожувати вже кримінальна відповідальність згідно з 249 статтею Кримінального кодексу України.

Значною шкодою вважаються збитки на суму понад 17 тисяч гривень. У такому випадку штраф може становити від 17 000 до 85 000 гривень. Також можливе обмеження волі на строк до трьох років і конфіскація майна.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що риболовля влітку — одне з улюблених занять багатьох українців. Для когось це просто відпочинок на природі, а для інших — справжнє хобі. Але варто пам’ятати, що ловити рибу безплатно дозволено не скрізь.

Також Новини.LIVE розповідали, що у другій половині червня на більшості водойм закінчилась нерестова заборона. Проте це не означає, що всі правила скасували. Рибалкам і далі потрібно їх дотримуватись. Зокрема, під забороною залишається вилов видів, які занесені до Червоної книги України.