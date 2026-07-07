3 помилки при оформленні аліментів: як не позбавити дитину справедливих виплат

Як добитись справедливих аліментів на дитину. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Інколи отримати право на аліменти всього за кілька днів здається зручним і простим рішенням. Але саме поспіх може призвести до того, що в майбутньому дитина отримуватиме значно менше, ніж могла б. Саме тому важливо знати, як домогтися справедливих виплат для своєї дитини.

Про те, через які 3 поширені помилки при оформленні аліментів дитина може недоотримувати гроші, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на пояснення фахівців YouTube-каналу "Наказ — спадкове, сімейне, військове право".

Чому через "швидкі" аліменти можна втратити можливість отримувати більше

Одна з найпоширеніших помилок — одразу обирати найпростіший варіант оформлення аліментів, не враховуючи майбутні наслідки. Дійсно, отримати судовий наказ можна досить швидко — іноді протягом кількох днів.

У такому випадку сторони не викликаються до суду, а рішення приймається на основі поданих документів. Це зручний варіант, якщо головне завдання — швидко запустити процес стягнення коштів.

Але є важливий нюанс: при такому способі розмір аліментів зазвичай залежить від офіційного доходу платника. За даними Міністерства юстиції України, це:

1/4 доходу — на одну дитину;

1/3 доходу — на двох дітей;

1/2 доходу — на трьох і більше дітей.

При цьому існує максимальне обмеження виплат. Тобто навіть якщо людина має високі доходи, сума аліментів матиме верхню межу.

Інший варіант — звернення до суду з вимогою визначити аліменти у твердій грошовій сумі. Такий шлях довший і складніший, але він може бути більш ефективним у ситуаціях, коли:

дитина має додаткові потреби;

офіційні доходи приховуються;

є додаткове майно або інші джерела доходу;

спосіб життя не відповідає заявленим доходам.

У таких випадках важливо не просто подати заяву, а правильно обґрунтувати свої вимоги та надати докази того, що дитина потребує цих грошей.

Тому найшвидше рішення не завжди є найвигіднішим. Іноді через поспіх доводиться повторно звертатися до суду, витрачати час і кошти.

Як не погодитися на занадто низьку суму аліментів

Ще одна поширена помилка — погодитися на мінімальні виплати лише заради того, щоб "хоч щось отримувати". Але аліменти — це кошти не для одного з батьків, а для забезпечення потреб дитини.

Якщо одразу визначити занадто низьку суму, у майбутньому збільшити її може бути складніше. Тож під час розв'язання питання про розмір аліментів суд може враховувати не лише офіційну зарплату. Значення можуть мати:

рівень витрат;

майновий стан;

дорогі покупки;

додаткові доходи;

розкішний спосіб життя платника.

Але важливо пам’ятати, що суд не буде самостійно шукати підтвердження високих статків одного з батьків. Якщо є підстави вважати, що реальні доходи приховуються, потрібно надавати докази.

Це можуть бути відомості про майно, витрати, великі покупки або інші обставини, які показують реальні фінансові можливості людини. Також, якщо дитина має особливі потреби — це необхідно підтвердити документально.

Чи не повинна буде дитина утримувати батька в старості, якщо відмовитись від аліментів

Деякі батьки вважають, що, якщо не звертатися за аліментами, то в майбутньому дитина не матиме жодних обов’язків перед другим із батьків. Але це не так.

Сам факт відмови від аліментів не означає автоматичного звільнення дитини від можливого обов’язку допомагати батькові чи матері у майбутньому.

Саме тому офіційне оформлення аліментів може бути важливим не лише зараз, а й для захисту інтересів дитини у майбутньому. Якщо батько або мати не виконують свій обов’язок, це має бути зафіксовано документально. Тобто є велика різниця між двома ситуаціями:

перша — коли батько або мати мали обов’язок утримувати дитину, але ухилялися від цього;

друга — коли питання аліментів взагалі не було офіційно зафіксоване.

Тобто аліменти — це не просто про гроші сьогодні. Це про фінансову безпеку дитини зараз і в майбутньому. Саме тому, перед тим як обрати спосіб оформлення аліментів, варто оцінити всі можливі наслідки.

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