Зробіть це з абрикосом влітку для щедрого врожаю: секрети догляду
Абрикос — ніжна культура, яка потребує від садівника турботи та догляду. Особливу увагу плодовому дереву слід приділити влітку. Липень і серпень — ідеальний час, щоб допомогти рослині накопичити ресурси та зміцнити імунітет. Необхідно знати лише кілька секретів.
Новини.LIVE ділиться порадами садівників, що саме варто зробити з абрикосом влітку 2026, щоб дерево віддячило щедрим і солодким урожаєм.
Прості секрети догляду за абрикосом влітку
1. Літня обрізка
Після збору плодів варто провести обрізку:
- прибрати сухі та пошкоджені гілки;
- прорідити крону;
- укоротити надто довгі пагони.
Така процедура має одразу кілька переваг:
- покращує проникнення сонячного світла всередину крони;
- забезпечує кращу циркуляцію повітря;
- зменшує ризик розвитку грибкових захворювань;
- стимулює закладання нових плодових бруньок.
2. Підживлення абрикоса після плодоношення
Після плодоношення абрикосу необхідно поповнити запаси поживних речовин. У цей час можна використовувати фосфорні та калійні підживлення.
Вони допомагають:
- зміцнити кореневу систему;
- підвищити стійкість дерева до спеки та морозів;
- формуванню здорових плодових бруньок;
- покращити загальний стан абрикоса.
Як органічне підживлення можна використовувати деревний попіл, який містить калій та інші корисні мікроелементи.
3. Захист від шкідників і хвороб
Після збору врожаю абрикос стає більш вразливим до різних захворювань і нападів шкідників. Поки дерево відновлюється, важливо провести профілактичну обробку.
Для прихильників екологічного садівництва підійдуть настої деревного попелу, часнику або хвої. Вони допомагають відлякувати шкідників і підтримують імунітет рослини. Також можна використовувати сучасні біопрепарати, які діють м'яко та не накопичуються у ґрунті.
4. Полив
У спекотні літні дні абрикос особливо потребує вологи. Але дерево не любить поверхневі та часті поливи. Поливайте рідше, але рясно, щоб вода проникала в ґрунт приблизно на метр углиб. Саджанцям достатньо 20-30 л води за один полив, а дорослим — від 50 до 100 л.
Після поливу корисно замульчувати пристовбурне коло скошеною травою, перегноєм або компостом.
Така проста процедура:
- збереже вологу;
- захистить корені від перегріву;
- поліпшить структуру ґрунту.
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