Виноград гниє ще на лозі: п'ять причин, які псують ваш врожай

Огляд винограду на хвороби та шкідників. Колаж: Новини.LIVE

Христина Кучугурна Редактор

Виноград — популярна садова культура в Україні. Але виростити соковиті грона не так просто, як здається. Не рідко початківці стикаються з проблемою, коли ягоди починають гнити прямо на лозі. Є кілька причин, чому це відбувається, і їх можна виправити, якщо вчасно відреагувати.

Новини.LIVE з посиланням на Gardening Know How розповідає, через що виноград гниє ще на лозі та як врятувати майбутній урожай.

П'ять причин, через які виноград гниє ще на лозі

1. Несприятливі погодні умови

Більшість сортів винограду під час дозрівання дуже чутливі до погоди. Тривалі дощі, ранкові тумани, рясна роса та підвищена вологість створюють ідеальні умови для розвитку грибкових захворювань. В зоні найбільшого ризику грона, де ягоди майже не провітрюються. Волога затримується між ними, і грибок поширюється дуже швидко.

Що робити:

своєчасно проріджуйте листя навколо грон, щоб покращити циркуляцію повітря;

після затяжних дощів регулярно оглядайте ягоди;

одразу видаляйте грона або окремі ягоди з ознаками гнилі.

2. Неправильний полив

На врожай та якість ягід можуть вплинути як надлишок води, так і засуха. А коли ґрунт довго пересихає, а потім виноград отримує багато вологи за один раз, ягоди можуть розтріскуватися. Через такі мікропошкодження всередину легко проникають грибки та бактерії.

Що допоможе уникнути проблем:

поливайте виноград рівномірно, без різких перепадів вологості;

уникайте застою води;

підтримуйте пухкий і добре дренований ґрунт;

використовуйте мульчу, щоб довше зберігати помірну вологість.

3. Шкідники та хвороби

Ця причина найчастіше стає винуватцем втрати врожаю. Серед найпоширеніших грибкових захворювань винограду:

сіра гниль (Botrytis), яка вкриває ягоди сірим пухнастим нальотом;

чорна гниль (Black Rot), що проявляється темними плямами та зморщуванням ягід;

кисла гниль (Sour Rot), через яку ягоди швидко розм'якшуються, починають бродити та набувають характерного кислого запаху.

Не меншої шкоди завдають шкідники: оси, плодові мушки, листовійки та деякі інші комахи пошкоджують шкірку ягід. Через ці проколи грибки та бактерії легко проникають усередину плоду, після чого гниття швидко охоплює все гроно.

Що робити:

регулярно оглядайте кущі;

одразу зрізайте пошкоджені грона;

за потреби використовуйте фунгіциди;

захищайте виноград від ос і плодових мушок за допомогою пасток або спеціальних сіток;

не залишайте під кущами опалі ягоди, адже вони стають джерелом повторного зараження.

4. Неправильне обрізання

Багато садівників недооцінюють значення правильної та вчасної обрізки. Загущений кущ набагато частіше хворіє та вражається шкідниками. Адже листя закриває грона від сонця та свіжого повітря, а волога затримується значно довше.

Щоб уникнути проблем:

регулярно проводьте літнє пасинкування;

видаляйте зайві пагони;

не допускайте сильного загущення крони;

проводьте санітарну обрізку, видаляючи сухі та хворі частини рослини.

5. Нестача поживних речовин

Дефіцит поживних речовин знижує імунітет рослини. Під час дозрівання врожаю винограду необхідно отримувати достатню кількість калію, фосфору, магнію та кальцію. Ці елементи допомагають ягодам накопичувати цукри, зміцнюють шкірку та підвищують стійкість до грибків.

Що потрібно:

використовуйте збалансовані добрива відповідно до фази розвитку винограду;

наприкінці літа віддавайте перевагу калійно-фосфорним підживленням;

не перевищуйте рекомендовані норми.

Як швидко зупинити гниття винограду

Регулярно оглядайте виноградник, адже раннє виявлення гниття дозволяє врятувати більшу частину врожаю. Не чекайте, що проблема зникне сама. Щоб врятувати врожай:

видаліть усі пошкоджені ягоди та грона;

перевірте режим поливу;

прорідіть листя навколо грон;

приберіть опалі плоди;

за потреби проведіть обробку дозволеним фунгіцидом.

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