Що приваблює змій на вашу ділянку: п'ять поширених помилок

Змії на присадибній ділянці. Колаж: Новини.LIVE

Навесні, коли сонечко вже пригріває, а дощі збагачують ґрунт вологою, активізуються змії. Небажані, а часом й небезпечні "гості" можуть заповзати на ваше подвір'я. Ви можете не здогадуватися, що самостійно створюєте ідеальні умови для плазунів. Важливо знати у чому проблема та як легко захистити від змій свою територію.

Новини.LIVE з посиланням на Real Simple розповідає, які помилки можуть призвести до появи змій та як цього уникнути.

П'ять поширених помилок, які приваблюють змій на ділянку

1. Занадто висока трава

Некошений газон — ідеальне укриття для змій. У густій траві вони легко ховаються від людей, домашніх тварин і природних ворогів. В такому середовищі плазунам простіше й підкрадатися до здобичі. Тож, охайний газон не лише прикрашає подвір'я, а й робить його менш привабливим для небезпечних гостей.

2. Купи гілок, сміття та будівельного мотлоху

Безлад на подвір'ї часто стає справжнім прихистком для змій. Старі дошки, складені дрова, каміння, купи листя чи обрізаних гілок створюють темні прохолодні місця, де плазуни відчувають себе як удома. Особливо небезпечно, якщо такі схованки розташовані біля паркану, сараю чи будинку.

3. Гризуни та дрібні шкідники

Там, де є "їжа", часто з'являються й хижаки. Якщо на ділянці оселилися миші, щури або інші дрібні шкідники, це може привабити змій. Тому важливо контролювати появу гризунів, перевіряти господарські споруди та вчасно усувати проблему.

4. Годування домашніх тварин надворі

Залишки корму для котів чи собак можуть стати приманкою для мишей. Як вже вище було сказано, там, де є гризуни, часто з'являються і змії. Важливо одразу прибирати їжу та не залишати відкриті миски надовго.

5. Надмірний полив газону

Занадто вологий ґрунт створює комфортні умови для черв'яків, комах та інших істот, якими можуть харчуватися дрібні тварини. А це запускає цілий ланцюг, який зрештою приваблює змій. Перезволожений газон також створює прохолодні затінені місця, де плазуни можуть ховатися у спеку.

Як відлякати змій від подвір'я

Найкращий захист — порядок і регулярний догляд за територією. Щоб зменшити ризик появи змій, варто:

регулярно косити траву;

обрізати густі кущі;

прибирати каміння, старі дошки та гілки;

контролювати появу гризунів;

не залишати корм для тварин на вулиці;

уникати надмірного поливу.

