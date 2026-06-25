Ці плодові дерева слід обрізати влітку: отримаєте багатий врожай
Літня обрізка плодових дерев і досі залишається недооціненою процедурою. Більшість садівників відкладають секатор до осені або весни. Але правильно проведена обрізка у літній сезон здатна закласти основу для щедрого врожаю наступного року.
Новини.LIVE з посиланням на agronews.ua розповідає, які плодові дерева варто обрізати влітку та яких правил дотримуватися, щоб отримати здоровий сад і щедре плодоношення.
Чому варто провести літню обрізку дерев
Обрізку проводять, коли дерево вже віддало врожай і накопичує поживні речовини для майбутнього сезону. Необхідно видаляти слабкі, пошкоджені та вовчкові пагони, які ростуть вертикально вгору.
Головні переваги цієї процедури:
- дерево використовує запас поживних речовин для формування плодових бруньок, а не розвитку зайвих пагонів;
- між гілками краще циркулює повітря;
- крона краще пропускає сонячне світло;
- ризик появи грибкових захворювань значно зменшується.
Які плодові дерева потрібно обрізати влітку
Найкраще літню обрізку переносять такі плодові культури:
- яблуня;
- груша;
- слива;
- алича;
- персик;
- вишня і черешня.
Як правильно проводити літню обрізку плодових дерев
Улітку не варто вдаватися до кардинального омолодження саду. Достатньо санітарної обрізки та легкого коригування крони.
Досвідчені садівники радять дотримуватися кількох простих правил:
- проводьте обрізку в суху, помірно теплу погоду вранці або ввечері;
- використовуйте гострий та продезінфікований секатор, щоб уникнути інфекцій;
- сухі, зламані та уражені хворобами гілки видаляйте без зволікань;
- при вкорочуванні молодого приросту залишайте щонайменше п'ять листків на пагоні;
- на верхівці бажано залишати один-два листки, щоб стимулювати утворення бічних гілок;
- за потреби можна злегка пригнути або змінити напрямок росту окремих пагонів.
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