Три засоби, які працюють краще за садовий вар: чим можна замінити

Обробка зрізів на дереві. Колаж: Новини.LIVE

Леонід Волков Редактор

Влітку деякі плодові дерева потребують обрізки. Після цієї процедури зрізи необхідно захистити, адже через свіжі "рани" в рослину можуть проникнути інфекції, бактерії та шкідники. Найчастіше садівники використовують садовий вар, але він не завжди є під рукою. Є перевірені альтернативи, які допоможуть деревам залишатися здоровими.

Новини.LIVE розповідає, які прості засоби можуть легко замінити садовий вар.

Три найкращих засоби для обробки зрізів на деревах

Поліетиленова плівка

Це чудовий тимчасовий захист, який можна використовувати, якщо потрібно швидко закрити свіже пошкодження, а вару немає. Харчова плівка добре ізолює рану від вологи, пилу та потрапляння інфекцій. Її можна тримати на дереві не більше 7 днів. Після зріз треба буде обробити.

Садові бальзами та лікувальні пасти

Сучасні садові бальзами, пасти й лаки-бальзами вважаються одними з найкращих альтернатив садовому вару. Вони створюють захисний шар, який перешкоджає проникненню інфекцій, водночас сприяючи швидкому відновленню пошкодженої кори.

Бактерицидна мастика

Бактерицидна мастика містить компоненти, які допомагають стримувати розвиток грибкових і бактеріальних інфекцій, тому добре підходить для обробки свіжих ран. Завдяки пластичній консистенції мастика особливо зручна під час щеплення плодових дерев. Водночас на дуже великих пошкодженнях вона може триматися не так надійно, тому цей нюанс варто враховувати.

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