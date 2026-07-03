Стрілки цибулі жовтіють: чим підживити, щоб збирати соковиті головки

Підживлення цибулі для великого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Леонід Волков Редактор

Не рідко городники стикаються з проблемою, коли зелена цибуля на грядках раптом починає жовтіти раніше часу. Причин є кілька. Але в більшості випадків проблему можна легко вирішити — є корисне підживлення, яке зробить цибулю соковитою, смачною та великою.

Новини.LIVE ділиться народними рецептами добрив, які зміцнять цибулю та подарують багатий врожай.

Чому у цибулі жовтіє пір'я

Головні причини, через які пір'я цибулі втрачає колір:

дефіцит азоту;

нестача вологи;

спека;

пошкодження цибулевою мухою;

дефіцит поживних речовин.

Чим підживити цибулю, якщо пір'я жовтіє

Є кілька натуральних перевірених засобів, які повернуть цибулі здоров'я та соковитість:

1. Коров'як

Для приготування робочого розчину достатньо 60 г концентрату на 10 л води. Таким підживленням поливають рослини лише по вологому ґрунту, щоб не пошкодити коріння.

2. Сечовина

Вона допоможе, якщо цибулі бракує азоту. Для цього 25 г добрива розчиняють у 10 л води. Таке підживлення особливо ефективне на початку росту, коли рослина активно нарощує зелену масу. Водночас не варто використовувати його занадто пізно, адже надлишок азоту може сповільнити дозрівання головок.

3. Йод

Спочатку 10 мл йоду розводять у невеликій кількості води, після чого доводять об'єм розчину до співвідношення 1:10. Таке підживлення допомагає підтримати здоровий стан рослин і зменшити ризик розвитку окремих захворювань.

4. Сольовий розчин

Використовують переважно для боротьби з личинками цибулевої мухи, а не як добриво. Для цього одну склянку кухонної солі розчиняють у 10 л води та обережно поливають міжряддя. Застосовувати цей метод варто лише за потреби й нечасто, адже надлишок солі може погіршити стан ґрунту.

Що ще допоможе отримати щедрий урожай цибулі

Не варто забувати й про інший догляд за цибулею. Зокрема овоч потребує регулярного поливу. Після зволоження та дощів необхідно розпушувати ґрунт, щоб коріння отримувало достатньо кисню. Також періодично оглядайте грядки на наявність шкідників і не забувайте видаляти бур'яни, які забирають у рослин поживні речовини.

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