Слива скидає плоди ще зеленими: в чому проблема і як врятувати врожай

Догляд за сливою для щедрого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Максим Лозовий Редактор

Не рідко садівники стикаються з проблемою, коли, без видимої причини, зі сливи починають опадати недозрілі плоди. Причини такого явища можуть бути різні, як цілком природні, так і пов'язаними з помилками у догляді. Щоб не втратити врожай, важливо вчасно зрозуміти, що саме сталося з деревом.

Новини.LIVE з посиланням на RHS розповідає, чому зелені сливи опадають ще до дозрівання та що варто зробити, щоб зберегти плоди.

Коли опадання слив є нормою

Не завжди зелені плоди під деревом свідчать про проблему. Після цвітіння слива часто самостійно регулює майбутній урожай і скидає частину зав'язі. Це природне проріджування

Зазвичай таке опадання відбувається через кілька тижнів після цвітіння. Опалі сливи при цьому мають бути:

дрібні;

зелені;

без плям;

без отворів;

без гнилі;

без крапель камеді.

Ознаки, що сливі потрібна допомога

Насторожитися варто, якщо зелені сливи опадають масово й кілька днів поспіль. Передусім огляньте дерево й самі плоди.

За цими ознаками можна зрозуміти, чи не страждає дерево від стресу, шкідників або хвороби:

опадає одна слива чи одразу кілька дерев у саду;

падають дрібні зав'язі чи вже помітно підрослі плоди;

є на плодах отвори, бурі плями, сліди гнилі або краплі камеді;

листя мляве, пагони слабко росте, а ґрунт під деревом пересохлий.

Найпоширеніші причини опадання зелених слив

Посуха та нестача вологи

У спеку слива особливо чутлива до нестачі води. Коли ґрунт пересихає, дерево починає економити сили й позбавляється частини врожаю.

Про нестачу вологи часто свідчать мляве листя, слабкий ріст молодих пагонів і дрібні плоди. Небезпечні також різкі перепади: після тривалої посухи рясний полив або сильний дощ можуть викликати стрес у коренів і посилити опадання плодів.

Шкідники сливи

Якщо на опалих плодах є отвори, темні плями або краплі камеді, найімовірніше, сливу пошкодили шкідники.

Розріжте кілька опалих плодів. Ходи, личинки, почорніла кісточка чи підгнилі тканини всередині вказують на зараження. Найчастіше сливу пошкоджують плодожерка, чорна сливова товстоножка та довгоносики. Такі плоди врятувати вже не вдасться, тому їх потрібно щодня збирати й прибирати з саду.

Моніліоз та інші грибкові хвороби

Причиною осипання може бути моніліоз — небезпечне грибкове захворювання плодових дерев.

На плодах з’являються бурі плями, згодом — сірі подушечки спор. Частина слив опадає, а решта висихає прямо на дереві, перетворюючись на так звані мумії. Саме вони стають джерелом інфекції для наступного сезону, тому всі уражені плоди потрібно видалити й не класти в компост.

Вітер, град і птахи

Іноді причина зовсім не пов’язана з доглядом. Після сильного вітру, граду або птахів, які розкльовують плоди, дерево часто скидає пошкоджені сливи. У такому разі опалі плоди зазвичай мають видимі механічні пошкодження.

Що робити, щоб зберегти врожай

Під час росту плодів не поспішайте рятувати сливу великою кількістю добрив. Надлишок азоту може навіть погіршити ситуацію: дерево почне активно нарощувати пагони замість того, щоб утримувати врожай.

Набагато корисніше:

забезпечити сливі стабільний полив без різких перепадів вологості;

замульчувати пристовбурне коло, щоб ґрунт довше зберігав вологу;

щодня збирати опалі та пошкоджені плоди;

оглядати сливи на наявність отворів, личинок, плям і камеді;

за потреби провести обробку від шкідників або грибкових хвороб відповідно до дозволених засобів.

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