Як реанімувати прострочене насіння - перевірка схожості та два методи відновлення

Прострочене насіння оживе — два прості способи реанімації
Багато городників знаходять прострочене насіння і сумніваються, чи здатне воно прорости. Проте старе насіння можна відновити двома простими та дієвими способами, які реально підвищують схожість.
Новини.LIVE розповідає, які методи допомагають повернути схожість старому насінню.
Як перевірити, чи придатне старе насіння
Перед реанімацією важливо оцінити якість. Зроби соляний розчин (1 ч. л. солі на 1 л води), занур насіння на 2-3 години:
- якісне опускається на дно,
- непридатне — плаває.
Так легко відсіяти слабкий матеріал і не витрачати час на марні посіви.
Скільки років "живе" насіння різних культур
Щоб правильно оцінити шанси на успіх, варто знати строки схожості:
- до 5 років — редиска, капуста, томати;
- до 4 років — салати;
- до 3 років — солодкий перець, кріп, петрушка, щавель.
Навіть після цих термінів насіння можна відновити.
Обробка для стимуляції проростання
Ефективний спосіб — короткочасна антисептична обробка. Насіння витримують у розчині спиртового типу до 10 хвилин, а потім ретельно промивають водою. Це активує обмінні процеси та підвищує шанси на швидке проростання.
Проморожування
Ще один дієвий прийом — заморожування в морозилці. Кілька годин у низьких температурах запускають "стресовий" механізм пробудження, завдяки якому проростають навіть слабкі екземпляри. Після морозилки насіння можна одразу висівати в ґрунт.
