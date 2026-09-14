Що посіяти після картоплі у вересні 2026: найкращі сидерати

Посів сидератів восени після збору картоплі. Колаж: Новини.LIVE

Після збору врожаї картоплі не можна залишати грядки пустими. Є рослини, які допоможуть відновити ґрунт, наситити поживними речовинами та покращити його структуру.

Що можна посіяти після картоплі та який варіант краще обрати саме вам, розповів досвідчений городник та автор YouTube-каналу "Моя дача, сад, город та все довкола них", передає Новини.LIVE.

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Що посіяти після картоплі у вересні 2026: п'ять найкращих сидератів

Після викопування бульб городник радить не затягувати із посівом. Так земля не залишатиметься відкритою, а бур'янам буде складніше захопити грядку.

П'ять сидератів, які можна посіяти після картоплі:

Гірчиця

Один із найпростіших варіантів для невеликого городу. Гірчиця швидко сходить, нарощує зелень і вкриває поверхню землі. Узимку рослинні рештки поступово розкладаються, а коріння допомагає зробити ґрунт пухкішим.

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Але сидерат не підходить для грядок, якщо наступного року ви плануєте посіяти на них капусту, редиску, редьку чи інші хрестоцвіті. Гірчиця належить до тієї ж родини, а тому у них спільні шкідники та хвороби.

Фацелія

Фацелія особливо корисна на важкій і щільній землі. Її коріння покращує структуру ґрунту, а зелена маса після відмирання стає додатковою органікою. Фацелію краще сіяти одразу після збирання картоплі, не відкладаючи роботу на кінець осені.

Важливо: під час посіву стежте за погодою. Якщо швидко похолодає, рослина може не встигнути наростити достатньо зелені.

Жито

Озиме жито добре росте восени, формує густий покрив і допомагає розпушувати важкий ґрунт. Воно також підходить для сівозміни після картоплі. Водночас навесні жито швидко відростає та утворює міцне коріння. Якщо город обробляєте вручну, прибрати його може бути непросто. Для великих ділянок із технікою цей варіант значно зручніший.

Ріпак

Ріпак здатний наростити багато зеленої маси та залишити після себе потужну кореневу систему. Це допомагає захищати землю від оголення восени та взимку. Однак частина рослин може добре перезимувати. Тоді навесні ріпак доведеться підрізати або викопувати перед посадкою основних овочів.

Олійна редька

Ще один варіант для осіннього засівання городу. Вона швидко росте, вкриває ґрунт і завдяки корінню допомагає покращувати його структуру. Як і ріпак, за сприятливої зими редька може пережити холоди та продовжити ріст навесні. Це варто врахувати, якщо ви хочете навесні витратити на підготовку грядок мінімум часу.

Головне правило просте: вибирайте сидерат не лише за його користю для землі, а й з огляду на те, що плануєте посадити на цій грядці наступного сезону.

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