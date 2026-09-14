Что посеять после картошки в сентябре 2026: самые лучшие сидераты

Посев сидератов осенью после сбора урожая картофеля. Коллаж: Новини.LIVE

После сбора урожая картошки нельзя оставлять грядки пустыми. Есть растения, которые помогут восстановить почву, обогатить ее питательными веществами и улучшить структуру.

Что можно посеять после картофеля и какой вариант лучше выбрать именно вам, рассказал опытный огородник и автор YouTube-канала "Моя дача, сад, город та все довкола них", передает Новини.LIVE.

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Что посеять после картофеля в сентябре 2026: пять лучших сидератов

После выкопки клубней огородник советует не затягивать с посевом. Так земля не будет оставаться открытой, а сорнякам будет сложнее захватить грядку.

Пять сидератов, которые можно посеять после картофеля:

Горчица

Один из самых простых вариантов для небольшого огорода. Горчица быстро всходит, наращивает зелень и покрывает поверхность земли. Зимой растительные остатки постепенно разлагаются, а корни помогают сделать почву более рыхлой.

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Но сидерат не подходит для грядок, если в следующем году вы планируете посеять на них капусту, редис, редьку или другие крестоцветные. Горчица принадлежит к тому же семейству, а потому у них общие вредители и болезни.

Фацелия

Фацелия особенно полезна на тяжелой и плотной почве. Ее корни улучшают структуру почвы, а зеленая масса после отмирания становится дополнительным источником органического вещества. Фацелию лучше сеять сразу после уборки картофеля, не откладывая работу на конец осени.

Важно: во время посева следите за погодой. Если быстро похолодает, растение может не успеть нарастить достаточно зелени.

Ржа

Озимая рожь хорошо растет осенью, образует густой покров и помогает разрыхлять тяжелую почву. Она также подходит для севооборота после картофеля. В то же время весной рожь быстро отрастает и образует крепкую корневую систему. Если огород обрабатываете вручную, убрать ее может быть непросто. Для больших участков с использованием техники этот вариант значительно удобнее.

Рапс

Рапс способен нарастить много зеленой массы и оставить после себя мощную корневую систему. Это помогает защищать землю от оголения осенью и зимой. Однако часть растений может хорошо перезимовать. Тогда весной рапс придётся подрезать или выкопать перед посадкой основных овощей.

Масличная редька

Еще один вариант для осеннего посева на огороде. Она быстро растет, покрывает почву и благодаря корням помогает улучшать ее структуру. Как и рапс, при благоприятной зиме редька может пережить холода и продолжить рост весной. Это стоит учесть, если вы хотите весной потратить на подготовку грядок минимум времени.

Главное правило простое: выбирайте сидерат не только по его пользе для почвы, но и с учетом того, что планируете посадить на этой грядке в следующем сезоне.

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