Головна Дім та город Помилки під час зберігання лілій — що не можна робити взимку

Помилки під час зберігання лілій — що не можна робити взимку

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 17:00
Оновлено: 01:41
Як зберігати цибулини лілій узимку - помилки, правила та поради з догляду
Квітучі лілії в саду. Фото: Freepik

Восени після цвітіння лілії переходять у стан спокою, тому їхні цибулини потребують особливого догляду. Неправильне зберігання може призвести до гниття, пересихання або втрати здатності до проростання.

Новини.LIVE розповідає, яких помилок найчастіше припускаються садівники та як правильно зберегти цибулини лілій узимку, щоб вони зацвіли навесні.

Читайте також:

Підготовка лілій до зберігання

Після відмирання стебел:

  • обережно викопайте цибулини;
  • відокремте "діток" і промийте теплою водою;
  • обріжте стебла й корінці до 5 см;
  • пошкоджені місця обробіть золою або зеленкою.

Далі обов’язково проведіть дезінфекцію: замочіть цибулини на 20-30 хвилин у слабкому розчині марганцівки, потім просушіть у теплому, провітрюваному місці.

Як і де зберігати цибулини лілій

Зручні варіанти для зберігання:

  • Підвал або льох. Оптимальна температура +3…+7 °C.
  • Холодильник. Підійде нижня полиця без морозу.
  • Лоджія. Якщо температура не опускається нижче нуля.

У ящик чи коробку насипте шар торфу, покладіть цибулини, присипте другим шаром. Можна також використати пісок або тирсу.

Як перевіряти цибулини взимку

Раз на 3-4 тижні переглядайте:

  • якщо пересохли — злегка зволожте торф;
  • якщо з’явилась цвіль — протріть марганцівкою;
  • у разі проростання перенесіть у прохолодніше місце.

Порада: найменші цибулини висадіть у горщики. Навесні вони зміцніють і швидше зацвітуть.

Ми пояснювали те, які рослини не варто садити під абрикосою.

Також розповідали про те, які три дерева не варто садити біля оселі.

Раніше повідомлялося про те, як підживити дерева восени, щоб навесні сад був здоровим і квітучим.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
