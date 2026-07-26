Помідори на гілках потріскались: у чому причина та як врятувати врожай

Жінка вирощує помідори на городі. Колаж: Новини.LIVE

Максим Лозовий Редактор

Доволі часто городники стикаються з проблемою, коли соковиті та гарні помідори починають розтріскуватися прямо на грядках. Є кілька причин, чому так стається. Але у більшості випадків врожай можна врятувати за допомогою простих заходів.

Новини.LIVE з посиланням на RHS розповідає, чому тріскаються помідори і що зробити, щоб зберегти врожай здоровим.

Чому помідори тріскаються прямо на кущах

Як правило, причина цієї проблеми фізіологічна й пов'язана з несприятливими умови вирощування. Найчастіше виною стають різкі перепади вологості ґрунту. Наприклад, після тривалої спеки та пересихання землі проходить сильний дощ або городник рясно поливає грядки. Коріння швидко поглинає велику кількість води, м'якоть починає стрімко збільшуватися в об'ємі, а шкірка не встигає розтягнутися. У результаті на плодах з'являються тріщини.

Не менш важливу роль відіграють і різкі коливання температури. Спекотні дні та прохолодні ночі створюють для рослин додатковий стрес, що також негативно впливає на формування плодів. Особливо часто проблема виникає наприкінці літа, коли погода стає нестабільною, а ночі прохолоднішими.

Крім нерівномірного поливу та коливань температури, існують й інші причини, через які помідори можуть втрачати товарний вигляд. До них належать:

нерегулярне внесення поживних речовин;

вирощування томатів у контейнерах або мішках, де ґрунт пересихає значно швидше.

Як врятувати врожай помідорів і не допустити появи тріщин

Повністю контролювати погоду неможливо, але правильний догляд допоможе значно знизити ризик пошкодження плодів. Насамперед потрібно підтримувати рівномірну вологість ґрунту. Помідори краще поливати регулярно невеликими порціями, ніж рідко, але дуже рясно.

Не менш корисно замульчувати грядки скошеною травою, соломою або іншим органічним матеріалом. Мульча довше утримує вологу в землі та захищає кореневу систему від перегрівання.

Також варто регулярно підживлювати рослини добривами для томатів із підвищеним вмістом калію. Цей елемент сприяє нормальному розвитку плодів і допомагає підтримувати їхню якість.

Що робити, якщо помідори вже потріскалися

Якщо тріщини вже з'явилися, не варто залишати такі плоди на кущах надовго. Через пошкоджену шкірку всередину легко проникають грибкові інфекції, особливо за вологої погоди. Краще якнайшвидше зірвати та використати для приготування салатів, соусів або домашніх заготовок.

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