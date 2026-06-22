Підживіть цим персик у липні 2026: плоди будуть великі й соковиті

Підживлення персика в липні. Колаж: Новини.LIVE

Леонід Волков Редактор

В середині літа персик вже активно наливає плоди. Природно, у цей час плодове дерево потребує більше поживних речовин. Є якісне добриво, після якого рослина віддячить великим та солодким врожаєм.

Новини.LIVE з посиланням на Gardening Know How розповідає, чим варто підживити персик у липні 2026 та як робити, щоб отримати щедрий урожай.

Які поживні речовини потрібні персику в липні

Оскільки у липні персик спрямовує свої сили на дозрівання плодів, дерево потребує найбільше калію, а також фосфор і невелику кількість азоту. Калій сприяє накопиченню цукрів у плодах, покращує їхній смак і допомагає персикам вирости більшими та соковитішими. Фосфор підтримує розвиток кореневої системи та загальний стан дерева. А азот у помірній кількості підтримує здоровий ріст та розвиток.

Чим підживити персик у липні 2026

Одним із найкращих варіантів для липневого підживлення вважаються комплексні добрива. Підійдуть суміші з рівним співвідношенням основних елементів, наприклад 10-10-10 або 12-12-12. Вони забезпечують дерево необхідними речовинами та підтримують формування якісних плодів.

Також можна використовувати спеціальні добрива для кісточкових культур із підвищеним вмістом калію. Таке підживлення допомагає зробити персики солодшими, ароматнішими та щільнішими.

Як правильно вносити добрива під персик

Вносити добриво необхідно по периметру крони. Для молодих дерев від стовбура слід відступити 50-80 см, для дорослих — 1-1,5 м. По колу крони зробіть неглибоку канавку завглибшки 10-15 см. Рівномірно розподіліть добриво, засипте землею та щедро полийте.

Чого не варто робити під час липневого підживлення

Перед внесенням будь-яких добрив корисно звернути увагу на стан ґрунту. Якщо є можливість провести аналіз землі, це дозволить точніше визначити потреби дерева та уникнути зайвих витрат.

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