Павутинний кліщ на малині: як захистити кущ і врожай від шкідника

Захист малини від шкідників. Колаж: Новини.LIVE

Леонід Волков Редактор

Одна з найулюбленіших ягід українців у саду — малина. Її можна не тільки їсти свіжою, а й готувати смачнющі варення, джеми, компоти та навіть сушити для чаювання. Але врожай може опинитися під загрозою через павутинного кліща. Є прості засоби, які захистять рослину від шкідника. Вони не потребують великих витрат та складних дій.

Новини.LIVE ділиться секретами досвідчених садівників, як розпізнати павутинного кліща на малині та як ефективно захистити кущі.

Як зрозуміти, що на малині з'явився павутинний кліщ

Цей шкідник активно розмножується у спекотну та суху погоду. На нижньому боці листків кліщі утворюють цілі колонії. Але помітити проблему одразу часто досить складно, адже це дуже дрібні комахи.

Коли оглядаєте кущ малини, звертайте увагу на такі ознаки:

світлі або жовтуваті крапки на листях;

листя втрачає насичений зелений колір і підсихає;

між листочками можна побачити тоненьку павутинку;

молоді пагони уповільнюють ріст;

ягоди формуються дрібнішими;

врожайність зменшується.

Чим обробити малину від павутинного кліща

Серед народних способів боротьби популярністю користується розчин на основі аптечних засобів. Його люблять не тільки за ефективність, а й за доступну ціну.

Для приготування знадобляться:

10 л води;

1 ст. л. нашатирного спирту;

1 ч. л. йоду.

Усі компоненти необхідно добре перемішати. Засіб можна одразу використати для обприскування. Особливу увагу слід приділити нижній стороні листя, де ховається більшість шкідників. Обробку варто проводити не частіше одного разу на 7-10 днів. Обирайте для цього похмуру погоду або вечір, щоб уникнути опіків листя.

Що робити, якщо зараження павутинним кліщем серйозне

Коли павутинний кліщ поширився по кущах, народні методи можуть не дати бажаного результату. Тому тут доцільно використовувати вже спеціальні акарициди або біопрепарати для ягідних культур.

Також потрібно обов'язково видалити сильно пошкоджене листя, щоб зменшити кількість шкідників на ділянці.

Як захистити малину від повторного зараження

Щоб павутинний кліщ не повернувся, варто дотримуватися простих правил догляду:

регулярно поливати малину під час посух;

не допускати надмірного загущення;

своєчасно обрізати старі та слабкі пагони;

прибирати бур'яни навколо кущів;

періодично оглядати рослини, особливо під час спеки.

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