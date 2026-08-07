Осіння посадка плодових дерев: коли це робити та як підготувати ями

Осіння посадка плодових дерев. Колаж: Новини.LIVE

Максим Лозовий Редактор

Осінь в Україні вважається найкращим періодом для посадки плодових дерев. Але не всі культури підходять. А ще слід правильно визначити строки та підготувати яму, щоб саджанець встиг добре вкоренитися до морозів.

Новини.LIVE з посиланням на Homes and Gardens розповідає, коли садити плодові дерева восени 2026, які культури найкраще приживаються в цей сезон і як посадити, щоб рослина точно вкоренилася.

Чому садівники рекомендують садити плодові дерева восени: головні переваги

Більшість популярних плодових культур в Україні варто садити саме восени. Є кілька переваг:

дерево не страждає від спеки та посухи;

прохолодний і вологий ґрунт створює майже ідеальні умови для розвитку кореневої системи;

восени розсадники пропонують найбільший асортимент свіжовикопаних саджанців, які не проходили тривалого зимового зберігання.

Які дерева можна садити восени, а які — ні

Осіння посадка добре підходить для більшості плодових культур:

яблуні;

груші;

сливи;

аличі;

вишні.

А от такі теплолюбні культури як абрикоси, персики, черешні, мигдаль потребують більшої обережності. Їх краще садити навесні, особливо у північних і західних областях України. Молоді рослини можуть просто не пережити сувору безсніжну зиму, якщо не встигнуть достатньо зміцніти.

Коли садити плодові дерева восени 2026 року

Головне правило дуже просте: до настання стійких морозів має залишатися приблизно три-чотири тижні. Цього часу зазвичай достатньо для нормального вкорінення. Поки температура землі на глибині 20-30 см залишається вищою за нуль, коріння продовжує активно рости.

Орієнтовні строки посадки за регіонами:

Полісся, Волинь, Львівщина — від кінця вересня до другої декади жовтня;

— від кінця вересня до другої декади жовтня; центральні області України — із початку жовтня до перших днів листопада;

— із початку жовтня до перших днів листопада; південні регіони — до кінця листопада, а за теплої осені навіть до середини грудня.

Варто звертати увагу й на стан самого саджанця. Для посадки найкраще підходять дерева, які вже завершили вегетацію та скинули листя. Якщо листя ще залишилося, але легко відокремлюється від пагонів, його рекомендують акуратно видалити вручну.

Найкраще приживаються однорічні або дворічні саджанці з добре розвиненим корінням довжиною приблизно 25-30 см.

Як правильно підготувати посадкову яму

Підготовка посадкової ями починається ще за два-чотири тижні до висаджування дерев. За цей час земля встигає природно осісти.

Орієнтовні розміри ями залежать від культури:

яблуня та груша на сильнорослій підщепі — близько 70-80 см у діаметрі та 60-70 см завглибшки;

карликові дерева й кісточкові культури — приблизно 60×50 см.



Під час копання верхній родючий шар ґрунту відкладають окремо від нижнього. Саме родючу землю використовують для приготування поживної суміші.

До неї додають:

два-три відра перепрілого компосту або перегною;

200-300 г суперфосфату;

100-150 г сульфату калію.

На кислих ґрунтах додатково вносять доломітове борошно.

Правила посадки, які допоможуть дереву швидко прижитися

Дотримуйтесь наступних рекомендацій:

1. Підготуйте місце для саджанця

На дні посадкової ями сформуйте невеликий горбок із підготовленої родючої ґрунтової суміші. Встановіть на нього саджанець і акуратно розправте коріння в різні боки.

2. Засипте яму землею

Поступово засипайте коріння ґрунтом, час від часу злегка струшуючи деревце. Це допоможе землі рівномірно заповнити всі порожнини між корінцями.

3. Перевірте положення кореневої шийки

Після посадки коренева шийка повинна залишатися приблизно на 4-6 см вище рівня ґрунту. Після природного осідання землі вона опиниться на правильній висоті. Заглиблення кореневої шийки може сповільнити розвиток дерева та негативно вплинути на майбутній урожай.

4. Добре полийте саджанець

Навколо дерева сформуйте пристовбурне коло та відразу вилийте під нього два-три відра води. Полив потрібен навіть у дощову погоду, адже він допомагає ґрунту щільніше прилягти до кореневої системи.

5. Замульчуйте ґрунт

Після поливу вкрийте пристовбурне коло шаром торфу або перегною завтовшки 5-8 см. Важливо не засипати мульчею сам стовбур, щоб уникнути його випрівання.

6. Захистіть молоде дерево

Підв'яжіть саджанець до опори, щоб його не пошкодив вітер. Перед настанням зими обгорніть штамб захисною сіткою або лапником — це вбереже дерево від зайців і мишей.

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