Головна Дім та город Осіння підготовка грядок для огірків — які сидерати сіяти

Осіння підготовка грядок для огірків — які сидерати сіяти

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 23:45
Оновлено: 18:24
Як восени підготувати грядки для огірків - кращі сидерати для родючого ґрунту
Людина сіє сидерати. Фото: Pevex

Восени саме час подбати про майбутній урожай огірків. Після збору врожаю варто посіяти сидерати — вони відновлять родючість землі, знищать шкідників і підготують грядку до весни.

Новини.LIVE радить, які культури висадити та як правильно підготувати ґрунт, щоб навесні огірки росли міцними й урожайними.

Читайте також:

Чому варто висаджувати сидерати восени

Після сезону вирощування ґрунт втрачає частину поживних речовин. Сидерати допомагають:

  • відновити родючість після виснажених культур;
  • покращити структуру ґрунту та аерацію;
  • зменшити кислотність;
  • знищити личинки шкідників і залишки бур’янів.

Коли і як сіяти сидерати

Найкращий час — кінець вересня або початок жовтня, коли грядки вже звільнені.

  • Виберіть ділянку, де наступного року ростимуть огірки.
  • Посійте сидерати рівномірно.
  • До морозів скосіть зелень і перекопайте її разом із землею.

Це забезпечить природне добриво, яке до весни перегниє й збагатить землю мікроелементами.

Найкращі сидерати для огірків

  • Біла гірчиця — знищує шкідників і знезаражує ґрунт.
  • Фацелія — універсальна культура, що покращує структуру землі.
  • Олійна редька — глибоко розпушує ґрунт і насичує його азотом.

Якщо осінь суха, не забудьте регулярно поливати сидерати, щоб зелена маса активно розросталася.

Ми вже писали про те, як уберегти виноград від шкідників і підготувати його до зими.

Раніше пояснювали те, коли саме вкривати грядки та чим краще скористатися.

Детальніше розповідали про те, яке дерево здатне висушити яму без хімії та техніки.

поради посів ефективні способи огірки підготовка сидерат
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
