Як восени підготувати грядки для огірків - кращі сидерати для родючого ґрунту

Людина сіє сидерати. Фото: Pevex

Восени саме час подбати про майбутній урожай огірків. Після збору врожаю варто посіяти сидерати — вони відновлять родючість землі, знищать шкідників і підготують грядку до весни.

Новини.LIVE радить, які культури висадити та як правильно підготувати ґрунт, щоб навесні огірки росли міцними й урожайними.

Чому варто висаджувати сидерати восени

Після сезону вирощування ґрунт втрачає частину поживних речовин. Сидерати допомагають:

відновити родючість після виснажених культур;

покращити структуру ґрунту та аерацію;

зменшити кислотність;

знищити личинки шкідників і залишки бур’янів.

Коли і як сіяти сидерати

Найкращий час — кінець вересня або початок жовтня, коли грядки вже звільнені.

Виберіть ділянку, де наступного року ростимуть огірки.

Посійте сидерати рівномірно.

До морозів скосіть зелень і перекопайте її разом із землею.

Це забезпечить природне добриво, яке до весни перегниє й збагатить землю мікроелементами.

Найкращі сидерати для огірків

Біла гірчиця — знищує шкідників і знезаражує ґрунт.

Фацелія — універсальна культура, що покращує структуру землі.

Олійна редька — глибоко розпушує ґрунт і насичує його азотом.

Якщо осінь суха, не забудьте регулярно поливати сидерати, щоб зелена маса активно розросталася.

