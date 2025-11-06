Як восени підготувати грядки для огірків - кращі сидерати для родючого ґрунту

Осіння підготовка грядок для огірків — які сидерати сіяти
Восени саме час подбати про майбутній урожай огірків. Після збору врожаю варто посіяти сидерати — вони відновлять родючість землі, знищать шкідників і підготують грядку до весни.
Новини.LIVE радить, які культури висадити та як правильно підготувати ґрунт, щоб навесні огірки росли міцними й урожайними.
Чому варто висаджувати сидерати восени
Після сезону вирощування ґрунт втрачає частину поживних речовин. Сидерати допомагають:
- відновити родючість після виснажених культур;
- покращити структуру ґрунту та аерацію;
- зменшити кислотність;
- знищити личинки шкідників і залишки бур’янів.
Коли і як сіяти сидерати
Найкращий час — кінець вересня або початок жовтня, коли грядки вже звільнені.
- Виберіть ділянку, де наступного року ростимуть огірки.
- Посійте сидерати рівномірно.
- До морозів скосіть зелень і перекопайте її разом із землею.
Це забезпечить природне добриво, яке до весни перегниє й збагатить землю мікроелементами.
Найкращі сидерати для огірків
- Біла гірчиця — знищує шкідників і знезаражує ґрунт.
- Фацелія — універсальна культура, що покращує структуру землі.
- Олійна редька — глибоко розпушує ґрунт і насичує його азотом.
Якщо осінь суха, не забудьте регулярно поливати сидерати, щоб зелена маса активно розросталася.
