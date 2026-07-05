Огірки страждають від спеки: коли поливати, чим підживити і як захистити

Догляд за огірками влітку. Колаж: Новини.LIVE

Леонід Волков Редактор

Липнева спека стає великим викликом для українських городників. Особливо гостро на високу температуру реагують огірки. Щоб не втратити врожай, варто дотримуватися простих правил поливу, підживлення, захисту від шкідників та хвороб.

Новини.LIVE ділиться секретами, які допоможуть огіркам пережити спеку та подарувати щедрий врожай.

Як правильно поливати огірки у сильну спеку

Огірки належать до тих культур, які краще поливати частіше, але невеликими порціями. Так можна підтримати достатню вологість. У сильну спеку (вище +30°C) варто поливати щодня або через день. У менш спекотні дні достатньо через кожні 3-4 дні. Якщо є можливість, варто облаштувати крапельний полив. Він забезпечує поступове зволоження ґрунту й допомагає значно легше пережити тривалу спеку.

Для поливу використовуйте лише теплу воду температурою не нижче +20°C. Найкращий час — ранок або вечір після 18:00.

Як підтримати огірки під час спеки

Коли температура вище +30°C огірки переживають сильний стрес. Щоб допомогти рослинам пережити цей складний період, використовуйте:

1. Затінення

Використовуйте спеціальну сітку для затінення. Оптимальним варіантом для огірків вважається затінення приблизно на 40-45%. Така сітка створює комфортніший мікроклімат і може знизити температуру на грядці на кілька градусів. Надто щільне затінення використовувати не варто, адже через нестачу світла рослини почнуть витягуватися, а плодоношення погіршиться.

2. Мульча

Коли температура повітря перевищує +30 градусів, важливо захистити не лише самі рослини, а й землю навколо них.

Шар мульчі із соломи, підсушеної скошеної трави або кропиви допомагає довше утримувати вологу, зменшує перегрів ґрунту та скорочує кількість поливів. Досвідчені городники також звертають увагу, що кропива здатна частково відлякувати слимаків.

3. Антистресові препарати або засоби на основі бурштинової кислоти

Для профілактики грибкових захворювань також застосовують обприскування розчином молочної сироватки з йодом, чергуючи такі обробки з біофунгіцидами. Це допомагає підтримувати здоровий стан листя без надмірного хімічного навантаження.

Чим підживити огірки у липні 2026

Під час сильної спеки коріння працює менш активно, тому частину поживних речовин доцільніше вносити шляхом обприскування по листю.

Особливо важливим у цей період є калій. Саме він відповідає за нормальне плодоношення та допомагає рослинам легше переносити високі температури. Якщо на листках з'являється жовта суха облямівка, а плоди починають викривлятися, це може свідчити про нестачу цього елемента.

Для підживлення можна використовувати:

деревний попіл на слабокислих ґрунтах;

монофосфат калію;

сульфат калію.

Попіл попередньо настоюють у воді протягом 1–2 діб, після чого вносять лише у вологий ґрунт. Мінеральні добрива застосовують відповідно до рекомендованих виробником дозувань.

Через кілька днів після калійного підживлення варто забезпечити рослини кальцієм і бором. Саме ці елементи допомагають зменшити осипання зав'язей та підтримують розвиток плодів у спекотний період.

Як захистити огірки від павутинного кліща та трипсів

Спекотна й суха погода створює ідеальні умови для масового розмноження павутинного кліща та трипсів. За температури понад +30 градусів розвиток цих шкідників відбувається дуже швидко.

Саме тому профілактику краще проводити ще до появи помітних ознак ураження. Якщо листя вже починає скручуватися або вкривається характерними світлими цятками, боротися зі шкідниками буде набагато складніше.

Для захисту часто використовують сучасні біологічні препарати, які мають короткий період очікування до збору врожаю. Водночас варто пам'ятати, що вони не діють на яйця шкідників. Саме тому приблизно через п'ять днів після першої обробки рекомендують провести повторне обприскування, щоб перервати цикл розвитку нових поколінь.

Не залишайте стиглі огірки на батогах

Ще одне просте правило, яке часто недооцінюють, — регулярний збір плодів.

Перерослі огірки активно забирають воду та поживні речовини, яких у період спеки рослинам і без того бракує. Якщо своєчасно знімати врожай, кущі спрямовуватимуть сили на формування нових зав'язей, а плодоношення триватиме довше.

Чого категорично не можна робити під час спеки

У розпал літа варто відмовитися від підживлення концентрованими органічними настоями — курячим послідом, коров'яком або перебродженими трав'яними сумішами. У сильно прогрітому ґрунті такі добрива активізують процеси бродіння, що може призвести до пошкодження кореневої системи та різкого в'янення рослин.

Азотні органічні підживлення краще відкласти до періоду, коли температура повітря стабільно опуститься нижче +25 градусів.

Ділимося іншими цікавими статтями з догляду за городніми культурами

Яким натуральним засобом варто підживити огірки у липні для зміцнення рослин.

Як правильно поливати кавуни та дині у спеку, щоб росли великими та солодкими.

Що можна посадити в липні повторно, щоб збирати смачний врожай вже восени.