Одна хитра процедура змусить гортензії зацвісти вдруге вже цього літа

Догляд за гортензіями в саду для пишного цвітіння. Колаж: Новини.LIVE

Максим Лозовий Редактор

Гортензія неймовірно популярна садова культура в Україні. У її пишні та яскраві суцвіття неможливо не закохатися. Однак цвітіння може швидко завершитися, якщо не знати важливого секрету догляду за квітучими кущами. У липні варто провести просту процедуру, яка подарує друге цвітіння. Вона займає лише кілька хвилин.

Новини.LIVE з посиланням на експертів Express розповідає, що потрібно зробити з гортензією в липні, щоб вона радувала повторним цвітінням уже цього літа.

Чому липень є вирішальним для гортензії

Плетисті гортензії зазвичай квітнуть із червня до серпня, прикрашаючи сад великими мереживними білими суцвіттями. Після завершення першої хвилі цвітіння багато власників садів просто залишають рослину до осені. Однак саме в середині літа можна допомогти їй швидше сформувати нові бутони.

За словами садівника Майкла Гріффітса, якщо гортензія вже добре вкорінилася й успішно відцвіла вперше цього сезону, у липні їй буде корисна легка літня обрізка. Саме вона стимулює появу нової хвилі цвітіння до кінця літа.

Водночас важливо пам'ятати, що йдеться саме про легке підрізання, а не про сильну омолоджувальну обрізку.

Догляд за гортензією в липні 2026: яку процедуру потрібно провести

Перед початком уважно огляньте рослину. Якщо бачите зів'ялі, потемнілі або пониклі суцвіття, їх потрібно видалити.

Обрізку виконують дуже просто:

зріжте відцвілу квітку;

робіть зріз приблизно на 2-3 сантиметри вище молодих бруньок;

не пошкоджуйте нові пагони, які вже почали формуватися.

Саме такий спосіб допомагає рослині не витрачати поживні речовини на старі суцвіття, а спрямувати їх на розвиток нових бутонів і молодих пагонів.

Чому цей спосіб працює

Після видалення відцвілих квіток гортензія перестає підтримувати суцвіття, життєвий цикл яких уже завершується. Замість цього вона активніше формує бічні пагони, з яких можуть розвинутися нові квітконоси.

Крім цього, легка літня обрізка має ще кілька переваг:

покращує циркуляцію повітря всередині куща;

дозволяє сонячному світлу краще проникати до пагонів;

сприяє формуванню міцної деревини для наступного сезону;

допомагає підтримувати акуратну форму рослини.

Саме тому досвідчені садівники радять не залишати відцвілі суцвіття на кущі до осені.

Чого не можна робити в липні

Найпоширеніша помилка — сильна обрізка гортензії в середині літа. Якщо занадто вкоротити пагони, рослина втратить значну частину майбутніх квіткових бруньок і може не зацвісти ні цього року, ні наступного.

Особливо це стосується плетистих гортензій, адже вони формують квіткові бруньки на пагонах минулого року. Саме тому фахівці рекомендують лише видаляти відцвілі суцвіття та не обрізати здорові довгі пагони.

Якщо ж рослина надто розрослася і потребує серйозного формування, таку обрізку краще відкласти до осені або весни. У деяких випадках після сильного вкорочення гортензії може знадобитися кілька сезонів, щоб вона знову почала рясно цвісти.

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