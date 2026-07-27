Обов'язково підживіть моркву до 31 липня 2026: чим це зробити, щоб росла рівною

Підживлення грядок моркви. Колаж: Новини.LIVE

Максим Лозовий Редактор

Ваша морква на грядках здатна вирости великою, соковитою та солодкою, але лише за умови правильного догляду. До кінця липня є шанс допомогти коренеплодам набрати вагу та сформувати правильну форму. Для цього необхідно внести корисне підживлення для моркви, яке працює на всі 100%.

Новини.LIVE з посиланням на "Корисне TV" розповідає, чим підживити моркву до 31 липня 2026 року, щоб отримати щедрий урожай.

Чому наприкінці липня не варто використовувати азот

Азот корисний тільки у період, коли морква активно нарощує зелену масу. Але, коли починає формуватися коренеплід, цей елемент стає шкідливим. Надлишок азоту призводить до:

викривлення коренеплодів;

розгалуження;

зменшення;

втрати товарного вигляду.

Чим підживити моркву до 31 липня

У період активного росту плоду моркві найбільше потрібні фосфор і калій. Ці елементи допомагають коренеплодам ставати щільними, великими та накопичувати більше природних цукрів.

Одним з найкращих рішень є гумати, особливо гумат калію. Такі препарати містять гумінові та фульвові кислоти, які покращують засвоєння поживних речовин із ґрунту та стимулюють розвиток кореневої системи.

Фахівці радять звертати увагу не лише на ціну препарату, а й на його концентрацію. Більш концентровані засоби зазвичай використовуються економніше та забезпечують кращий ефект за правильного застосування.

Як правильно проводити підживлення

Щоб добриво принесло максимальну користь, важливо дотримуватися кількох простих правил:

вносити підживлення лише у вологий ґрунт;

перед використанням гуматів ретельно перемішати робочий розчин, адже на дні може утворюватися природний осад;

не перевищувати дозування, зазначене виробником.

Коли повторити підживлення

Досвідчені городники рекомендують провести ще одне підживлення приблизно через два тижні після того, як верхня частина моркви почне трохи виступати над поверхнею ґрунту. У цей час культура продовжує активно накопичувати поживні речовини.

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