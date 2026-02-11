Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Не пшоно і не вівсянка — перловка робить ґрунт родючим

Не пшоно і не вівсянка — перловка робить ґрунт родючим

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 12:26
Чим підживити ґрунт навесні - перловка працює як натуральне ефективне добриво
Людина удобрює город. Фото: House Digest

Звичайна перловка може замінити органічні та мінеральні добрива, покращуючи структуру ґрунту та підвищуючи родючість без ризиків для рослин. Вона працює м’яко, довго і безпечніше за популярні аналоги.

Новини.LIVE пояснює, чому перловка вважається одним із найкращих природних підживлень для грядок.

Реклама
Читайте також:

Чому традиційні добрива не завжди працюють

Органіка часто буває занадто свіжою або зараженою, що порушує мікрофлору землі та шкодить кореням. Мінеральні добрива можуть перенасичувати ґрунт, погіршувати живлення і провокувати хвороби. Тому садівники все частіше шукають безпечніші альтернативи.

Чим перловка краща за інші крупи

На відміну від пшона чи вівсянки, перловка:

  • розрихлює ґрунт, роблячи його повітряним і легким;
  • містить білки та вуглеводи, що є живленням для корисної мікрофлори;
  • не шкодить рослинам, навіть якщо внести її багато;
  • підходить для всіх культур, від розсади до овочів на грядках.

Як перловка працює у ґрунті

Крупа стає їжею для корисних бактерій, які стримують розвиток патогенів. Активна мікрофлора допомагає переробляти органічні рештки та збагатити землю мікроелементами. Ефект триває довго і не супроводжується неприємними запахами, як при використанні гною.

Як правильно підготувати перловку для внесення

Потрібну кількість крупи залий окропом і залиш на годину. Потім злий воду та розклади перловку по грядках — норм внесення немає, оскільки вона не здатна нашкодити. Таке підживлення особливо корисне взимку та ранньою весною, коли земля потребує активного відновлення.

Ми пояснювали те, які рослини не переносять золу та чим її безпечно замінити, щоб не втратити врожай і цвітіння.

Також розповідали про те, що посадити поруч із морквою, щоб підвищити врожайність і покращити стан ґрунту.

Раніше повідомлялося про те, як працює автоматичний полив і чому він підвищує ефективність догляду за ділянкою.

земля добрива поради город сад підживлення
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації