Чим підживити ґрунт навесні - перловка працює як натуральне ефективне добриво

Людина удобрює город. Фото: House Digest

Звичайна перловка може замінити органічні та мінеральні добрива, покращуючи структуру ґрунту та підвищуючи родючість без ризиків для рослин. Вона працює м’яко, довго і безпечніше за популярні аналоги.

Новини.LIVE пояснює, чому перловка вважається одним із найкращих природних підживлень для грядок.

Чому традиційні добрива не завжди працюють

Органіка часто буває занадто свіжою або зараженою, що порушує мікрофлору землі та шкодить кореням. Мінеральні добрива можуть перенасичувати ґрунт, погіршувати живлення і провокувати хвороби. Тому садівники все частіше шукають безпечніші альтернативи.

Чим перловка краща за інші крупи

На відміну від пшона чи вівсянки, перловка:

розрихлює ґрунт, роблячи його повітряним і легким;

містить білки та вуглеводи, що є живленням для корисної мікрофлори;

не шкодить рослинам, навіть якщо внести її багато;

підходить для всіх культур, від розсади до овочів на грядках.

Як перловка працює у ґрунті

Крупа стає їжею для корисних бактерій, які стримують розвиток патогенів. Активна мікрофлора допомагає переробляти органічні рештки та збагатити землю мікроелементами. Ефект триває довго і не супроводжується неприємними запахами, як при використанні гною.

Як правильно підготувати перловку для внесення

Потрібну кількість крупи залий окропом і залиш на годину. Потім злий воду та розклади перловку по грядках — норм внесення немає, оскільки вона не здатна нашкодити. Таке підживлення особливо корисне взимку та ранньою весною, коли земля потребує активного відновлення.

