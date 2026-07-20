Садівники радять у липні поставити миску з кавовою гущею на терасі: причина проста

Використання кавової гущі для дому. Колаж: Новини.LIVE

Для більшості людей кавова гуща — звичайні відходи. Але для садівників це доступний та ефективний засіб, який несе багато користі. Варто лише знати про прості секрети його використання.

Новини.LIVE з посиланням на Surrey Live розповідає, навіщо ставити кавову гущу на терасі та чому цей лайфхак корисний саме в липні.

Чому варто поставити миску з кавовою гущею на терасі

Такий лайфхак має ряд переваг, фахівці виділили дві причини, чому в липні варто мати кавову гущу під рукою:

1. Сильний запах кави не подобається багатьом комахам.

2. Використана кавова гуща має пористу структуру, яка добре поглинає сторонні запахи. А якщо змішати її з харчовою содою, ефект стане ще помітнішим.

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Яких комах може відлякувати кавова гуща

Кавова гуща допомагає відлякувати:

комарів;

павуків;

ос;

бджіл, які випадково залітають на терасу, балкон або кухню.

Як приготувати суміш із кавової гущі

Приготування займає лише кілька хвилин. Але спочатку використану кавову гущу потрібно повністю висушити. Адже волога маса швидко покривається пліснявою й відповідно втрачає свої корисні властивості. Після висихання пересипте гущу в невелику миску або іншу відкриту ємність і додайте дві-три ложки харчової соди. Потім добре перемішайте компоненти.

Готову суміш можна поставити:

на терасі;

на балконі;

на підвіконні;

біля місця відпочинку в саду.

За потреби її також використовують удома для боротьби з неприємними запахами. Наприклад, щоб прибрати неприємні запахи, можна поставити маленьку мисочку:

в холодильник;

морозильну камеру;

біля сміттєвого відра;

у салоні автомобіля тощо.

Щоб суміш залишалася ефективною, її варто періодично оновлювати, замінюючи стару кавову гущу на свіжу й добре висушену.

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