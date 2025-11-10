Відео
Головна Дім та город Найсолодший сорт томатів — ідеальний вибір для домашніх грядок

Найсолодший сорт томатів — ідеальний вибір для домашніх грядок

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 03:13
Оновлено: 23:52
Найсолодший сорт томатів для городу - як доглядати і отримати рясний урожай
Людина збирає врожай томатів у саду. Фото: The Grocer

Найсолодший сорт томатів поєднує медовий смак, високу врожайність і невибагливість у догляді. Його легко виростити навіть без теплиці — кущі витримують спеку, стабільно плодоносять і дарують до 35 кг соковитих плодів.

Новини.LIVE розповідає, чим особливий цей сорт і як виростити з нього рекордний урожай.

Читайте також:

Особливості сорту "Медовий спас"

  • М’якоть солодка, без кислинки, з ніжним медовим присмаком.
  • Плоди щільні, не тріскаються й не водянисті.
  • Довго зберігають форму та смак після збору врожаю.
  • Із п’яти кущів реально зібрати до 35 кг помідорів — навіть без теплиці.

Цей сорт вважають одним із найкращих для домашніх грядок: він поєднує красу, аромат і чудовий смак, а ще підходить для салатів, соків і консервації.

Як доглядати за "Медовим спасом"

  • Не перевищуй дозу азотних добрив — вони зменшують солодкість.
  • Підживлюй попелом або настоєм калійно-фосфорних сумішей.
  • Поливай рівномірно, без різких перепадів вологості.
  • Видаляй нижні листки, щоб уникнути грибкових хвороб і покращити налив плодів.

Чому варто спробувати цей сорт

"Медовий спас" — ідеальний вибір для садівників, які хочуть отримати солодкі, ароматні та щільні помідори без зайвих клопотів. Навіть у посушливих регіонах кущі дають стабільний урожай і не втрачають смаку. Спробувавши одного разу цей сорт, легко зрозуміти, чому його називають справжньою "ложкою меду" серед томатів.

Ми вже писали про те, як уберегти виноград від шкідників і підготувати його до зими.

Раніше пояснювали те, коли саме вкривати грядки та чим краще скористатися.

Детальніше розповідали про те, яке дерево здатне висушити яму без хімії та техніки.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
