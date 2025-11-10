Найсолодший сорт томатів для городу - як доглядати і отримати рясний урожай

Людина збирає врожай томатів у саду. Фото: The Grocer

Найсолодший сорт томатів поєднує медовий смак, високу врожайність і невибагливість у догляді. Його легко виростити навіть без теплиці — кущі витримують спеку, стабільно плодоносять і дарують до 35 кг соковитих плодів.

Новини.LIVE розповідає, чим особливий цей сорт і як виростити з нього рекордний урожай.

Особливості сорту "Медовий спас"

М’якоть солодка, без кислинки, з ніжним медовим присмаком.

Плоди щільні, не тріскаються й не водянисті.

Довго зберігають форму та смак після збору врожаю.

Із п’яти кущів реально зібрати до 35 кг помідорів — навіть без теплиці.

Цей сорт вважають одним із найкращих для домашніх грядок: він поєднує красу, аромат і чудовий смак, а ще підходить для салатів, соків і консервації.

Як доглядати за "Медовим спасом"

Не перевищуй дозу азотних добрив — вони зменшують солодкість.

Підживлюй попелом або настоєм калійно-фосфорних сумішей.

Поливай рівномірно, без різких перепадів вологості.

Видаляй нижні листки, щоб уникнути грибкових хвороб і покращити налив плодів.

Чому варто спробувати цей сорт

"Медовий спас" — ідеальний вибір для садівників, які хочуть отримати солодкі, ароматні та щільні помідори без зайвих клопотів. Навіть у посушливих регіонах кущі дають стабільний урожай і не втрачають смаку. Спробувавши одного разу цей сорт, легко зрозуміти, чому його називають справжньою "ложкою меду" серед томатів.

