На сливах з'явився білий наліт: коли варто хвилюватися за врожай

Збір врожаю слив, плоди сливи. Колаж: Новини.LIVE

Леонід Волков Редактор

Чи помічали ви на деревах сливи, які буквально вкриті білим нальотом? Багато хто одразу думає про грибкові хвороби або зіпсовані плоди й шукає способи врятувати врожай сливи. Та насправді білий наліт не завжди свідчить про проблему.

Новини.LIVE розповідає, коли це сигнал про небезпеку для врожаю, а коли це норма.

Що це за білий наліт на сливах і чому він з'являється

Якщо на поверхні слив ви помітили легкий білуватий або сизий матовий шар, найімовірніше, перед вами пруїн. Це природне воскове покриття, яке плід створює самостійно ще під час дозрівання.

Пруїн не є ознакою хвороби, бруду чи неякісних фруктів. Навпаки, він виконує роль природного захисного бар'єра, який допомагає плодам довше залишатися соковитими.

Саме цей тонкий шар:

зменшує втрату вологи;

захищає шкірку від дрібних пошкоджень;

частково оберігає від надлишкової вологи;

допомагає плодам краще переносити транспортування;

знижує негативний вплив сонячних променів.

Фактично природа сама створила для сливи своєрідне захисне покриття.

Чому на темних сливах білий наліт помітніший

Багато садівників звертають увагу, що на синіх або темно-фіолетових сортах слив білий наліт виглядає значно яскравіше. Насправді його кількість майже не відрізняється від інших сортів.

Усе пояснюється простим контрастом між темною шкіркою та світлим восковим шаром.

До того ж пруїн дуже легко стирається. Варто лише взяти сливу до рук або потерти її об інші плоди, і на поверхні одразу з'явиться блискуча ділянка. Саме тому одні сливи виглядають матовими, а інші — гладенькими й блискучими.

На зовнішній вигляд також впливають:

сорт сливи;

спосіб транспортування;

умови зберігання;

чи мили плоди перед продажем.

Коли білий наліт на сливах є небезпечним

Сам природний пруїн не становить жодної загрози. Але іноді білий наліт справді може свідчити про грибкові захворювання або розвиток плісняви.

Звернути увагу варто, якщо наліт:

виглядає пухнастим або ватоподібним;

розташований лише окремими плямами;

з'явився біля тріщин чи вм'ятин;

супроводжується різким неприємним запахом.

Як відрізнити природний пруїн від плісняви

Запам'ятати різницю досить просто.

Природний восковий шар:

рівномірний;

сухий;

тонкий;

легко стирається пальцем;

не має запаху.

Пліснява ж має зовсім інший вигляд. Вона часто нагадує пух або вату, може бути вологою, швидко поширюється пошкодженими ділянками й нерідко супроводжується неприємним запахом.

Саме ці ознаки допоможуть швидко оцінити стан плодів і зрозуміти, чи безпечно їх їсти.

Чи потрібно мити сливи перед вживанням

Навіть якщо білий наліт є природним, це не означає, що сливи можна їсти одразу після покупки або збору.

Поки плоди потрапляють із саду на стіл, вони проходять багато етапів. На шкірці можуть залишатися пил, частинки ґрунту та різні мікроорганізми.

Тому перед вживанням сливи обов'язково слід промити під прохолодною проточною водою, акуратно протерти руками та висушити чистим рушником.

Водночас не варто мити весь урожай одразу. Волога значно скорочує термін зберігання фруктів, тому найкраще мити сливи безпосередньо перед тим, як подавати їх до столу.

Чи говорить відсутність білого нальоту про погану якість

Відсутність білого нальоту не завжди говорить про погану якість або несвіжість плодів. Адже пруїн легко стирається під час перевезення, фасування чи звичайного тертя плодів між собою.

Набагато важливіше звернути увагу на інші ознаки:

пружну шкірку;

відсутність глибоких пошкоджень;

щільну м'якоть;

природний аромат без кислуватого чи затхлого запаху.

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