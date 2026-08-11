Садівники поділились, яка ароматна рослина захистить яблуні від мурах і попелиці

Захист яблуні від мурах і попелиці. Колаж: Новини.LIVE

Яблуні в саду не рідко страждають від нападу попелиці, а слідом за цими шкідниками, які буквально випивають життя з плодового дерева, приходять й мурахи. Але можна попередити появу комах — є корисна рослина, яка захистить яблуню від комах.

Новини.LIVE з посиланням на Gardening Know How розповідає, що посадити під яблунею, щоб попелиця та мураху забули дорогу до плодового дерева.

Яка запашна рослина може відлякати мурах та попелицю

Для створення ароматного бар'єра біля яблуні можна звернути увагу на болотну м'яту, яку також називають європейським пенніроялем. Її ботанічна назва Mentha pulegium. Рослину вважають природним репелентом.

На відміну від звичайної садової м'яти, ця рослина має дуже виражений м'ятно-камфорний аромат. Його створюють ефірні олії, запах яких може заважати мурахам орієнтуватися та підтримувати звичні маршрути до дерева. Аромат особливо добре відчувається, коли рослину поливають, підстригають або злегка труть кілька листків.

Важливо: рослина може стати гарною профілактикою, але якщо шкідники вже з'явилися, слід застосовувати більш радикальні методи, зокрема хімзасоби.

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Болотна м'ята Mentha pulegium. Фото: en.wikipedia.org

Як посадити болотну м'яту біля яблуні

Болотну м'яту можна виростити з насіння або придбати готову рослину. У відкритий ґрунт її висаджують після того, як мине загроза весняних заморозків. Рослина любить вологу, тому в періоди спеки ґрунт не повинен пересихати надовго.

Можна розмістити кілька рослин навколо дерева, залишивши достатньо місця біля кореневої шийки. Так повітря нормально циркулюватиме, а догляд за яблунею не стане складнішим.

Важливе застереження про болотну м'яту

Попри назву та приналежність до м'ятних рослин, європейський пенніроял не варто використовувати так само, як звичайну м'яту. Mentha pulegium містить пулегон та інші речовини, які у великих кількостях можуть бути токсичними. Не можна заварювати її як чай, додавати до їжі або використовувати в домашніх лікувальних рецептах. Також особливо обережними потрібно бути, якщо на ділянці є маленькі діти чи домашні тварини. Найкраще розмістити рослину так, щоб вони не мали до неї вільного доступу.

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