Квіти для теплої зими — що можна висаджувати вже у січні

Квіти для теплої зими — що можна висаджувати вже у січні

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 14:36
Які квіти висаджувати в січні під час теплої зими - морозник, примула, крокуси та інші варіанти
Жінка працює в саду. Фото: iStockphoto

Тепла зима дозволяє садівникам почати сезон значно раніше, адже частину квітів можна висаджувати вже у січні. Деякі рослини добре переносять прохолоду, швидко укорінюються й дарують перше весняне цвітіння без зайвих зусиль.

Новини.LIVE розповідає, які квіти підходять для посадки в теплий зимовий період.

Примула: ранній яскравий акцент у саду

Примула добре переносить прохолодну погоду та швидко приживається, якщо ґрунт пухкий і зволожений. Підходить для сонячних і напівтіньових ділянок, гармоніює з нарцисами й тюльпанами. Рослина рано стартує в рості, тому вже навесні формує густі барвисті куртини, які освіжають сад після зими.

Крокуси: квіти, що пробиваються першими

Крокуси можна висаджувати взимку, якщо земля не промерзла. Цибулини потребують дренажу та не люблять застою води. Чудово виглядають у бордюрах та на клумбах. Вони швидко приживаються і зазвичай зацвітають одними з перших, створюючи яскраві плями кольору ще до приходу справжньої весни.

Морозник: витримує холод і зацвітає взимку

Морозник стійкий до морозів і може зацвісти вже в лютому. Любить затінок, родючий ґрунт і стабільну вологість. Додає саду ніжні відтінки у період зимового пробудження. Рослина добре почувається на одному місці багато років, утворюючи пишні декоративні кущики без потреби в пересадці.

Фіалка триколірна: яскраві кольори навіть узимку

Фіалка витримує прохолоду та підходить для зимової посадки. Любить сонце, компостований ґрунт та підходить для контейнерів і відкритих клумб. Вона швидко приживається й зацвітає одним із перших, додаючи саду яскравих акцентів у період, коли більшість рослин ще перебувають у спокої.

Лаванда: ароматна й невибаглива

Лаванда добре переносить теплу зиму та висаджується при плюсових температурах. Потребує сонця й легкого піщаного ґрунту без застою води. Стає стильним акцентом у саду. Рослина швидко адаптується й формує охайні кущики, які навесні активно нарощують зелень і наповнюють ділянку приємним ароматом.

Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
