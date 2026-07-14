Коли копати ранню картоплю влітку 2026: секрет смачного врожаю

Дівчина збирає врожай молодої картоплі. Колаж: Новини.LIVE

Максим Лозовий Редактор

Рання картопля — одна з найочікуваніших літніх культур в Україні. Але щоб отримати ніжні та смачні бульби, необхідно точно визначити терміни збору врожаю. Багато городників орієнтуються лише на календар, хоча досвід показує: найкращу підказку дають самі рослини.

Новини.LIVE з посиланням на Gardenary розповідає, які ознаки допоможуть не помилитися з термінами збору ранньої картоплі, щоб вона порадувала смаком і якістю.

Коли викопувати ранню картоплю: терміни

Перший врожай ранньої картоплі збирають у червні-липні. Вона довго не зберігається. Другий раз ранню картоплю збирають з кінця липня й на початку серпня. Точний час збирання залежить від сорту та погоди. У середньому рання картопля дозріває через 45-60 днів після появи сходів, а деяким сортам потрібно до 75 днів.

Проте досвідчені городники радять орієнтуватися насамперед на стан рослин. Найкращий момент для першого збору настає після завершення цвітіння. У цей час під кущами вже формуються бульби достатнього розміру, які мають ніжну м'якоть і тонку шкірку. Така молода картопля вважається найсмачнішою для літніх страв.

Як зрозуміти, що врожай картоплі готовий: головні ознаки

Коли є сумніви, достатньо обережно підкопати один кущ. Зверніть увагу на дві ознаки:

бульби вже досягли бажаного розміру;

шкірка не стирається від легкого дотику пальцем.

Якщо ж шкірка легко знімається, картоплю краще залишити в ґрунті ще на кілька днів. За цей час вона зміцніє, а врожай стане якіснішим.

Коли копати картоплю для зберігання

Якщо врожай призначений не лише для літнього столу, а й для зимових запасів, поспішати не варто. Дочекайтеся, поки бадилля почне жовтіти, підсихати й поступово лягати на землю. У цей період шкірка стає значно міцнішою, тому бульби краще переносять транспортування та довше зберігаються.

Як правильно збирати ранню картоплю

Найкраще викопувати картоплю в сухий день, коли ґрунт не надто вологий. Після збирання залиште бульби на грядці приблизно на одну-дві години, щоб вони обсохли. Водночас не варто тримати їх під сонцем занадто довго, адже від світла картопля починає зеленіти та накопичувати соланін.

Одразу переберіть урожай. Пошкоджені або надрізані бульби використайте першими, а здорову картоплю, призначену для зберігання, витримайте кілька днів у прохолодному, темному та добре провітрюваному місці. Це допоможе шкірці остаточно зміцніти й подовжить термін зберігання.

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