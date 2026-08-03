Кавуни з городу порожні всередині: як можна зробити їх соковитими

Вирощування кавунів на городі. Колаж: Новини.LIVE

Максим Лозовий Редактор

Все більше городників в Україні вирощують кавуни. Так приємно зірвати з грядки вирощений власноруч солодкий та соковитий плід. Але не рідко ягода росте порожньою всередині. Насправді врятувати врожай кавунів можна, якщо знати причину та способи вирішення проблеми.

Новини.LIVE з посиланням на Deccoria розповідає, чому кавуни ростуть порожніми всередині та що потрібно зробити, щоб отримати великі, соковиті й ароматні плоди.

Чи можна їсти кавун із порожниною

Коли ви розрізаєте кавун і бачите всередині порожні камери, це зовсім не означає, що він небезпечний для здоров'я. М'якоть навколо порожнини зазвичай залишається смачною та зберігає свої поживні властивості. А подібний дефект пов'язаний лише з особливостями розвитку плоду.

Чому кавуни порожні всередині та як це виправити

Недостатнє запилення квіток

Головною причиною агрономи називають недостатнє запилення квіток під час формування зав'язі. І, на жаль, вкінці сезону цю проблему виправити неможливо.

Найчастіше таке явище спостерігається у безнасінних сортів кавуна. Якщо пилку було замало, насіння розвивається не повністю, а м'якоть у центральній частині формується з дефектом. Особливо високий ризик виникає на початку сезону, коли під час цвітіння стоїть прохолодна або похмура погода. У цей період бджоли та інші комахи-запилювачі менш активні, тому квітки можуть залишатися недостатньо запиленими. Якщо погода не сприяє льоту комах, можна провести ручне запилення. Для цього вранці переносять пилок із чоловічої квітки на жіночу. Такий простий прийом значно підвищує шанси отримати повноцінні плоди.

Неправильний полив

Ще одна поширена проблема — внутрішні тріщини м'якоті. Їх нерідко плутають із порожнистістю, хоча причини виникнення зовсім інші. Найчастіше це трапляється після тривалої посухи. Якщо рослини довго не отримували воду, а потім пройшла сильна злива або грядки рясно полили, коріння починає дуже швидко поглинати вологу. У результаті клітини м'якоті стрімко наповнюються водою, не витримують навантаження і розриваються зсередини.

Щоб виростити соковиті кавуни без внутрішніх пошкоджень, набагато важливіше дотримуватися регулярності поливу. Поливати потрібно безпосередньо під корінь, не змочуючи листя. Це допоможе зменшити ризик розвитку грибкових захворювань.

Ще ефективнішим рішенням є крапельний полив. Він забезпечує рівномірне надходження води до кореневої системи без різких коливань вологості. Частоту поливу варто підбирати залежно від типу ґрунту. На піщаних ділянках земля пересихає значно швидше, тому рослини потребують частішого зволоження, ніж на суглинках. Легкий дефіцит вологи на завершальному етапі сприяє накопиченню цукрів, робить м'якоть солодшою та знижує ризик розтріскування.

"Капризна" погода

Перепади температури, які часто бувають наприкінці літа, можуть викликати такий самий ефект як і неправильний полив.

Відсутність мульчування

Мульча довше утримує вологу в ґрунті та не дозволяє йому різко пересихати. Добре працює мульчування грядок соломою, скошеною травою або компостом.

Нестача бору

Не всі городники знають, що на формування якісної м'якоті значно впливає бор. Цей мікроелемент необхідний для нормального розвитку насіння. Якщо рослині його бракує, частина зав'язей розвивається неправильно, що може призвести до появи порожнин усередині кавуна.

Дефіцит бору найчастіше виникає на лужних ґрунтах, а також після тривалого пересихання або надмірного перезволоження землі. У таких умовах коренева система гірше засвоює цей елемент.

Запідозрити нестачу бору можна за молодими листками. Вони стають дрібнішими, починають скручуватися, між жилками з'являється пожовтіння, а верхівки пагонів ростуть повільніше. Крім того, рослина формує менше квіток.

Перед внесенням борних добрив агрономи радять провести аналіз ґрунту. Надлишок бору не менш небезпечний, ніж його нестача. Корисно також регулярно вносити компост. Органічна речовина допомагає ґрунту краще утримувати поживні елементи, зокрема бор, і зменшує їх вимивання на легких піщаних ґрунтах.

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