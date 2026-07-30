Чому кавуни ростуть маленькими: шість помилок і прості способи врятувати врожай

Вирощування кавунів на городі. Колаж: Новини.LIVE

Сезон кавунів в Україні вже у самому розпалі. Багато городників з нетерпінням чекають збору солодких та великих плодів. Але не рідко стикаються з проблемою, коли кавуни не набирають масу. Є кілька помилок у вирощуванні культури, і частину можна виправити навіть посеред сезону.

Новини.LIVE з посиланням на The Spruce розповідає, чому кавуни на городі ростуть дрібними та як врятувати ваш врожай.

Шість помилок, через які кавуни не ростуть

1. Дефіцит поживних речовин

Кавуни належать до культур, які активно споживають поживні речовини протягом усього сезону. Особливо важливим для формування великих плодів є калій. Він допомагає накопичувати цукри та сприяє росту плодів.

Для покращення ситуації варто:

внести добре перепрілий компост;

використовувати комплексні добрива для баштанних культур;

віддавати перевагу підживленням із невисоким вмістом азоту, особливо під час наливання плодів.

2. Невідповідний ґрунт

Навіть найкраще підживлення не спрацює, якщо ґрунт не підходить кавунам. На легких піщаних ґрунтах поживні речовини швидко вимиваються після поливу чи дощів. А важка і глиниста земля погано пропускає воду й повітря, тому коріння розвивається повільніше, й відповідно сама рослина відстає у рості.

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3. Неправильний полив

Полив безпосередньо впливає і на розмір кавунів, і на їхню солодкість. Через дефіцит вологи плоди ростуть повільніше, а м'якоть може стати менш соковитою та майже несолодкою. А через надлишок води коріння відчуває нестачу кисню й рослина слабшає. Тож, краще підтримувати рівномірну вологість ґрунту без різких пересихань і застою води.

4. Неправильне місце посадки

Це одна з найсвітлолюбніших культур. Кавуну потрібно щонайменше вісім годин прямого сонячного світла щодня. Рослина не сформує великі й солодкі плоди, якщо росте у затінку дерев, біля парканів або високих культур. У такому випадку бажано прибрати джерело затінення або акуратно спрямувати батоги на більш освітлену ділянку.

5. Поганий клімат, холодна погода

Кавуни не люблять холодний клімат. Якщо температура тривалий час низька, рослини переживають стрес, повільніше розвиваються і формують менші плоди.

Також негативно на ріст впливає надто рання висадка розсади у відкритий ґрунт. На грядці можна висаджувати кавуни, коли земля вже прогрілася до +16°C на глибині 10 см. При цьому температура повітря має бути стабільно вище +20°C вдень, а вночі не нижче +12°C.

6. Занадто ранній збір врожаю

Іноді проблема полягає не у вирощуванні, а в поспішному збиранні врожаю. Недозрілий кавун не стане солодшим після того, як його зріжуть. Залежно від сорту, кавунам потрібно від 70 до 130 днів для повного дозрівання.

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