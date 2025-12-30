Відео
Головна Дім та город Ідеальне добриво для теплиці — чому саме компостний чай

Ідеальне добриво для теплиці — чому саме компостний чай

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 02:45
Що таке компостний чай і як його використовувати в теплиці для підживлення ґрунту
Людина розпиляє добрива в теплиці. Фото: iStockphoto

Компостний чай — натуральний розчин із компосту, який швидко покращує ґрунт у теплиці, підсилює ріст рослин і захищає корені від хвороб. Завдяки активним мікроорганізмам він підвищує родючість без хімічних добрив.

Новини.LIVE розповідає, чому компостний чай вважають одним із найефективніших натуральних добрив.

Що таке компостний чай і чому він корисний

Компостний чай — це водний настій компосту, насичений органікою, азотом, фосфором, калієм та корисними мікроорганізмами. У теплиці він працює особливо ефективно: покращує структуру ґрунту, прискорює розкладання органіки та формує захисний мікробний бар’єр навколо коренів. Такий розчин підвищує стійкість рослин і сприяє активному росту без використання хімії.

Як приготувати компостний чай

Вам знадобляться:

  • якісний зрілий компост;
  • відстояна або дощова вода;
  • відро чи контейнер;
  • аератор (за бажанням).

Компост змішують із водою у пропорції 1:5 і настоюють 24-48 годин, періодично перемішуючи. Аерація підсилює дію мікроорганізмів. Після настоювання розчин проціджують і використовують одразу.

Чому компостний чай ідеальний для теплиць

  • Стимулює ріст рослин завдяки поживним речовинам.
  • Захищає корені від грибкових інфекцій та патогенів.
  • Покращує водоутримання ґрунту, зменшуючи потребу в поливі.
  • Підвищує врожайність і якість плодів, роблячи їх соковитішими та ароматнішими.
  • Екологічний та безпечний, не накопичується в ґрунті.

Як правильно використовувати компостний чай

Поливати краще вранці або ввечері, щоб уникнути швидкого висихання. Розчин підходить як для кореневого поливу, так і для обприскування листя.

  • Для профілактики — застосовувати раз на два тижні.
  • Для виснаженого ґрунту — частіше, але у меншій концентрації.

Важливо використовувати чай одразу після приготування, бо активність мікроорганізмів швидко знижується.

врожай добрива поради город сад компост теплиця
Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
