Що таке компостний чай і як його використовувати в теплиці для підживлення ґрунту

Ідеальне добриво для теплиці — чому саме компостний чай
Компостний чай — натуральний розчин із компосту, який швидко покращує ґрунт у теплиці, підсилює ріст рослин і захищає корені від хвороб. Завдяки активним мікроорганізмам він підвищує родючість без хімічних добрив.
Новини.LIVE розповідає, чому компостний чай вважають одним із найефективніших натуральних добрив.
Що таке компостний чай і чому він корисний
Компостний чай — це водний настій компосту, насичений органікою, азотом, фосфором, калієм та корисними мікроорганізмами. У теплиці він працює особливо ефективно: покращує структуру ґрунту, прискорює розкладання органіки та формує захисний мікробний бар’єр навколо коренів. Такий розчин підвищує стійкість рослин і сприяє активному росту без використання хімії.
Як приготувати компостний чай
Вам знадобляться:
- якісний зрілий компост;
- відстояна або дощова вода;
- відро чи контейнер;
- аератор (за бажанням).
Компост змішують із водою у пропорції 1:5 і настоюють 24-48 годин, періодично перемішуючи. Аерація підсилює дію мікроорганізмів. Після настоювання розчин проціджують і використовують одразу.
Чому компостний чай ідеальний для теплиць
- Стимулює ріст рослин завдяки поживним речовинам.
- Захищає корені від грибкових інфекцій та патогенів.
- Покращує водоутримання ґрунту, зменшуючи потребу в поливі.
- Підвищує врожайність і якість плодів, роблячи їх соковитішими та ароматнішими.
- Екологічний та безпечний, не накопичується в ґрунті.
Як правильно використовувати компостний чай
Поливати краще вранці або ввечері, щоб уникнути швидкого висихання. Розчин підходить як для кореневого поливу, так і для обприскування листя.
- Для профілактики — застосовувати раз на два тижні.
- Для виснаженого ґрунту — частіше, але у меншій концентрації.
Важливо використовувати чай одразу після приготування, бо активність мікроорганізмів швидко знижується.
Ми вже писали про те, коли і як правильно сіяти кріп у зиму, щоб отримати потужний весняний урожай.
Раніше пояснювали те, коли обрізати гібіскус і як правильно підготувати рослину до зими.
Детальніше розповідали про те, яких помилок варто уникати та які п’ять заборон допоможуть зберегти ваш сад.
Читайте Новини.LIVE!