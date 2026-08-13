Як швидко позбутися мух у будинку: дієвий засіб, який є на кухні

Боротьба з мухами у домі. Колаж: Новини.LIVE

У серпні мухи особливо настирливо залітають у будинки через відкриті вікна та швидко знаходять дорогу до фруктів, їжі й сміттєвого відра. Та перш ніж розпилювати інсектициди, варто зазирнути до шафки зі спеціями на кухні. Один із найпростіших домашніх засобів від мух може вже стояти поруч із цукром та сіллю.

Що допоможе прогнати мух з вашої оселі, розповідає Новини.LIVE з посиланням на поради фахівців видання Liverpool Echo.

Як позбутися мух у будинку за допомогою простого засобу з кухні

Мова йде про звичайну корицю, насичений аромат якої комахи ненавидять. Вона здатна маскувати запахи стиглих фруктів, солодких напоїв та харчових відходів, на які летять мухи.

Особливо корисною спеція може бути біля кухонного смітника, де навіть після винесення пакета часто залишається запах їжі. Фахівці радять насипати невелику кількість меленої кориці на дно чистого відра або нанести її на внутрішню частину кришки. Також трохи кориці можна залишити у невеликій відкритій ємності біля місць, де комахи з'являються найчастіше.

Який ще простий засіб допоможе позбутися мух

Можна скористатися ще одним незвичним кухонним трюком, для якого вам знадобляться половинка лимона та звичайна гвоздика. Розріжте лимон навпіл і вставте в м'якоть кілька бутонів гвоздики, після чого поставте його біля фруктової вази, вікна або дверей. Сильні запахи цитрусу та спеції завадять мухам орієнтуватися на аромат їжі. Але такий лимон потрібно міняти кожні кілька днів. Коли фрукт висихає або починає псуватися, ефект зникає.

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