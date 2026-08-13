Как быстро избавиться от мух в доме: эффективное средство, которое есть на кухне

Борьба с мухами в доме. Коллаж: Новини.LIVE

В августе мухи особенно назойливо залетают в дома через открытые окна и быстро находят дорогу к фруктам, еде и мусорному ведру. Но прежде чем распылять инсектициды, стоит заглянуть в шкафчик со специями на кухне. Одно из самых простых домашних средств от мух, возможно, уже стоит рядом с сахаром и солью.

Что поможет прогнать мух из вашего дома, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на советы специалистов издания Liverpool Echo.

Как избавиться от мух в доме с помощью простого средства из кухни

Речь идет об обычной корице, насыщенный аромат которой насекомые ненавидят. Она способна маскировать запахи спелых фруктов, сладких напитков и пищевых отходов, на которые летят мухи.

Особенно полезна эта специя возле кухонного мусорного ведра, где даже после выноса пакета часто остается запах еды. Специалисты советуют насыпать небольшое количество молотой корицы на дно чистого ведра или нанести ее на внутреннюю часть крышки. Также немного корицы можно оставить в небольшой открытой емкости возле мест, где насекомые появляются чаще всего.

Какое еще простое средство поможет избавиться от мух

Можно воспользоваться еще одним необычным кухонным трюком, для которого вам понадобятся половинка лимона и обычная гвоздика. Разрежьте лимон пополам и воткните в мякоть несколько бутонов гвоздики, после чего поставьте его возле фруктовой вазы, окна или двери. Сильные запахи цитруса и специи помешают мухам ориентироваться на аромат еды. Но такой лимон нужно менять каждые несколько дней. Когда фрукт высыхает или начинает портиться, эффект исчезает.

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