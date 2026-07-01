Як поливати кавуни та дині у спеку: хитрість розкішного врожаю

Полив кавунів та динь для великого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Леонід Волков Редактор

Літня спека може перекреслити всі зусилля городників, якщо кавуни та дині почнуть страждати від нестачі вологи. Часто здається, що рослини отримують достатньо води, але плоди все одно ростуть повільно, залишаються дрібними або втрачають соковитість. Причина нерідко криється не в кількості поливів, а в тому, як саме вони проводяться. Є простий спосіб, який допомагає доставити воду саме туди, де вона найбільше потрібна. Якщо використовувати цей прийом у найспекотніші дні літа, баштанні культури віддячать великими, солодкими та соковитими плодами.

Чому звичайний полив кавунів і динь часто не працює

Багато дачників поливають баштанні культури просто під корінь, однак у спекотну погоду цього може бути недостатньо. Верхній шар ґрунту дуже швидко висихає під палючим сонцем, тому значна частина вологи навіть не встигає дістатися до кореневої системи.

Особливість кавунів і динь полягає в тому, що вони мають потужний стержневий корінь, який заглиблюється в землю, а також горизонтальні корені, що активно забезпечують рослину водою та поживними речовинами. Саме вони розташовані на глибині приблизно від 15 до 50 сантиметрів.

Якщо вода залишається лише біля поверхні, рослина не отримує достатнього живлення. Особливо помітною ця проблема стає під час тривалої спеки та посухи, коли природних запасів вологи в ґрунті майже не залишається.

Хитрий спосіб поливу, який допомагає отримати щедрий урожай

Досвідчені городники радять не просто лити воду біля стебла, а доставляти її безпосередньо до глибоких шарів ґрунту.

Для цього між рослинами роблять отвори глибиною близько 40 сантиметрів за допомогою садового бура або коловорота. Саме через такі лунки вода швидко проникає до основної частини кореневої системи, а потім рівномірно поширюється у ґрунті.

У результаті корені отримують достатньо вологи навіть під час сильної спеки, а рослина не витрачає зайві сили на її пошук. Такий глибокий полив допомагає кавунам і диням легше переносити високі температури, активніше нарощувати плоди та довше зберігати їхню соковитість.

Особливо важливо використовувати цей метод у період формування зав'язі та наливання плодів. Саме в цей час баштанні культури найбільше потребують стабільного зволоження, адже майбутній урожай майже повністю складається з води.

Як поєднати полив і підживлення

Ще одна перевага такого способу полягає в тому, що зроблені отвори можна використовувати не лише для поливу, а й для внесення добрив.

Після зволоження ґрунту досвідчені городники рекомендують провести кореневе підживлення комплексним мінеральним добривом. Для цього достатньо розчинити 20 грамів препарату у 10 літрах води та внести розчин у ті самі отвори.

Завдяки цьому поживні речовини швидше потрапляють до коренів, краще засвоюються рослиною та підтримують активний розвиток плодів.

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