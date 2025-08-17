Як правильно підживлювати моркву на городі в серпні 2025 — які добрива потрібні, поради дачникам

Як підживлювати моркву в серпні 2025 — поради дачникам
Усі рослини на городі, зокрема, і морква, потребують гарного догляду, особливо це стосується завершальних етапів росту і розвитку. Досвідчені дачники розповіли, що потрібно помаранчевим коренеплодам у серпні та які добрива необхідно внести під овоч на городі.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Наприкінці літа бадилля на рослинах моркви вже гарно розвинене, а верхівки коренеплоді вже виступають з ґрунту. На цьому етапі овочі вже формують плоди та накопичують у своєму складі цукор, а це напряму впливає на те, якими на смак будуть овочі на вашому городі.
Тому в цей період необхідно наситити моркву всіма необхідними поживними елементами. Дізнайтеся, чого саме потребують рослини цього популярного овоча в серпні та які добрива треба обов’язково внести під них цього місяця.
Що потрібно моркві в серпні 2025 року
У цей період необхідно посилити формування плодів і накопичення цукру, тому рослинам потрібен фосфор і калій. Фосфор покращує розвиток сильної кореневої системи, а ось калій, у свою чергу, підвищує рівень солодкості та збільшує вагу коренеплодів.
Які добрива треба внести під моркву в серпні 2025 року
Досвідчені дачники рекомендують використовувати спеціальні комплексні мінеральні добрива, до складу яких входить калій і фосфор. Ці добрива допомагають коренеплодам швидше ставати більшими в розмірі, краще достигати і накопичувати більше цукру.
Якщо ви будете слідувати за цими правилами, ви з легкістю виростите великий і смачний врожай солодкої моркви на власному городі.
