Як правильно підживлювати моркву на городі в серпні 2025 — які добрива потрібні, поради дачникам

Людина, яка збирає врожай моркви на городі. Фото: Freepik

Усі рослини на городі, зокрема, і морква, потребують гарного догляду, особливо це стосується завершальних етапів росту і розвитку. Досвідчені дачники розповіли, що потрібно помаранчевим коренеплодам у серпні та які добрива необхідно внести під овоч на городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама

Читайте також:

Наприкінці літа бадилля на рослинах моркви вже гарно розвинене, а верхівки коренеплоді вже виступають з ґрунту. На цьому етапі овочі вже формують плоди та накопичують у своєму складі цукор, а це напряму впливає на те, якими на смак будуть овочі на вашому городі.

Тому в цей період необхідно наситити моркву всіма необхідними поживними елементами. Дізнайтеся, чого саме потребують рослини цього популярного овоча в серпні та які добрива треба обов’язково внести під них цього місяця.

Зібраний врожай моркви на городі. Фото: Pinterest

Що потрібно моркві в серпні 2025 року

У цей період необхідно посилити формування плодів і накопичення цукру, тому рослинам потрібен фосфор і калій. Фосфор покращує розвиток сильної кореневої системи, а ось калій, у свою чергу, підвищує рівень солодкості та збільшує вагу коренеплодів.

Які добрива треба внести під моркву в серпні 2025 року

Досвідчені дачники рекомендують використовувати спеціальні комплексні мінеральні добрива, до складу яких входить калій і фосфор. Ці добрива допомагають коренеплодам швидше ставати більшими в розмірі, краще достигати і накопичувати більше цукру.

Якщо ви будете слідувати за цими правилами, ви з легкістю виростите великий і смачний врожай солодкої моркви на власному городі.

Підживлення рослин з морквою на городі. Фото: Juokingi

Нагадаємо, ми писали про те, чим обробити моркву на городі, щоб захистити її від шкідників.

Раніше ми розповідали про те, чому морква виростає гіркою і короткою на городі.

Також ми повідомляли про те, що потрібно посадити біля моркви на городі.