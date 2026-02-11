Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Гвоздика-рекордсмен — сорт, що дає втричі більше квітів

Гвоздика-рекордсмен — сорт, що дає втричі більше квітів

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 07:00
Найрясніший сорт гвоздики - блідо-рожева квітка з потрійним цвітінням
Кольорові гвоздики біля дому. Фото: Pixabay

Один унікальний сорт блідо-рожевої гвоздики формує втричі більше бутонів і створює пишний квітковий килим навіть без складного догляду. Він стійкий, декоративний і надзвичайно родючий.

Новини.LIVE пояснює, який блідо-рожевий сорт гвоздики дає втричі більше квітів та як його вирощувати для максимального цвітіння.

Реклама
Читайте також:

Сорт, що виділяється рясним цвітінням

Цей блідо-рожевий сорт гвоздики формує у три рази більше квітів, ніж стандартні різновиди. Кущі закладають десятки бутонів одночасно, створюючи ефект густого рожевого покриву на клумбі та зберігаючи декоративність упродовж усього сезону.

Основні переваги сорту

Садівники цінують гвоздику за витривалість та стабільне цвітіння. Найкращі якості цього сорту:

  • стійкість до хвороб і перепадів температур;
  • формування компактних, охайних кущів без хаотичного розростання;
  • можливість вирощування в бордюрах, вазонах та композиціях.

Як посадити, щоб отримати максимум

Для рясного цвітіння важливо забезпечити:

  • легкий, дренований ґрунт без застою води;
  • сонячну ділянку або легке притінення;
  • підживлення раз на 2-3 тижні добривами для квітучих рослин.

Такі умови забезпечують стабільний набір бутонів і тривале цвітіння.

Де використовувати та чому сорт такий популярний

Компактність кущів дозволяє створювати щільні декоративні групи навіть у маленькому саду. Сорт підходить для розсади, добре переносить короткі заморозки та швидко адаптується після висадки. Це робить його універсальним вибором для тих, хто хоче багато квітів — без складного догляду.

Ми вже писали про те, як швидко й правильно захистити саджанці від морозів за допомогою звичайного картону.

Раніше повідомлялося про те, чому не можна косити газон у лютому та коли безпечно проводити перше весняне підстригання.

Також ми пояснювали те, де тримати спатифілум, щоб забезпечити йому тривале та регулярне цвітіння протягом року.

рослини квіти поради сад гвоздика сорт клумба
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації