Гладіолуси цвістимуть аж до осені: як доглядати у липні 2026

Догляд за гладіолусами у саду. Колаж: Новини.LIVE

Максим Лозовий Редактор

Яскраві гладіолуси не рідко "оселяються" у садах та подвір'ях українців, адже ці квіти буквально створюють казкову атмосферу. Але наскільки довгим і пишним буде їхнє цвітіння, визначає правильний догляд за гладіолусами у липні. Кілька простих прийомів допоможуть милуватися розкішними суцвіттями до осені.

Новини.LIVE з посиланням на Longfield Garden розповідає про головні секрети догляду за гладіолусами у липні.

Прості правила догляду за гладіолусами в липні 2026

Сонячне місце

Навіть якщо гладіолуси вже ростуть на клумбі, варто оцінити умови, у яких вони розвиваються. Найкраще ці квіти почуваються на добре освітлених ділянках, захищених від сильних поривів вітру. У затінку квітконоси можуть витягуватися, а цвітіння буде менш рясним.

Ґрунт

Ці квіти люблять пухку та родючу землю. Вона має добре пропускати воду, адже застій вологи часто стає причиною загнивання бульбоцибулин.

Полив

У більшості регіонів України липень 2026 виявився доволі дощовим, а температура повітря не досягала позначки +30°C. За такої погоди кількість поливів можна сміливо скорочувати. А у спекотні дні варто зволожувати ґрунт два рази на тиждень.

Але все ж садівники радять орієнтуватися на стан ґрунту. Зволожувати клумбу потрібно, коли верхній шар землі вже висох. Поливати рослини слід рясно, щоб вода проникала до коріння. Щоб волога довше зберігалася, варто замульчувати клумбу компостом, соломою або подрібненою корою.

Підживлення

У період бутонізації та цвітіння гладіолуси особливо потребують фосфору й калію. Ці елементи сприяють формуванню міцних квітконосів, великих бутонів і насиченого забарвлення пелюсток.

Найкраще використовувати мінеральні добрива:

Суперфосфат — 30-40 г на 10 л води.

Сульфат калію — 20-30 г на 10 л води (можна замінити деревною золою).

Комплексне добриво для квітучих рослин (з позначкою "для цвітіння").

Підживлення роблять раз на 10-14 днів, бажано ввечері після поливу або дощу.

Видалення відцвілих квітів

Щойно нижні квітки починають в'янути, їх бажано видаляти. Якщо зрізати відцвілі суцвіття вчасно, гладіолус не витрачатиме сили на утворення насіння, а спрямовуватиме поживні речовини на розвиток інших бутонів і бульбоцибулини.

Під час зрізування квітів для букета залишайте на рослині щонайменше чотири-п'ять листків. Це допоможе їй накопичити достатньо поживних речовин для наступного сезону.

Захист від трипсів

У середині літа головними ворогами гладіолусів є трипси — дрібні комахи, які харчуються соком рослин. Вони пошкоджують листя, бутони та пелюстки, тому квіти швидко втрачають декоративність.

Регулярно оглядайте рослини, особливо в спекотну й суху погоду. За перших ознак ураження використовуйте засоби захисту рослин. Ознаки зараження гладіолусів трипсами:

дрібні світлі або сріблясті смужки та плями на листках;

бутони деформуються або не розкриваються повністю;

пелюстки вкриваються плямами чи втрачають яскраве забарвлення;

краї листя підсихають і буріють.

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