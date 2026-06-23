Чи можна працювати на городі на Івана Купала: народні прикмети

Робота на городі на Івана Купала. Колаж: Новини.LIVE

Леонід Волков Редактор

У ніч з 23 на 24 червня українці зустрічають свято Івана Купала. Воно сповнене неповторних традицій та звичаїв. Але до наших днів збереглося й чимало пересторог. Природно, городників цікавить, чи можна працювати на городі цього дня.

Новини.LIVE розповідає про головні обмеження та застереження у свято Івана Купала 24 червня.

Чи можна працювати на городі на Івана Купала 24 червня

Здавна Івана Купала вважався днем єднання людини з природою. Наші предки намагалися відкласти більшість городніх робіт, особливо тих, що пов'язані з перекопуванням землі, сапанням чи знищенням рослин. Вірили, що земля у цей день має особливу силу та ніби "відпочиває", накопичуючи енергію для майбутнього плодоношення.

Які роботи на городі під забороною на Івана Купала

Найбільше пересторог стосувалося важкої фізичної праці. За народними прикметами у свято 24 червня не можна:

орати землю;

перекопувати грядки;

сапати міжряддя;

виривати бур'яни з корінням;

косити траву без нагальної потреби;

обрізати дерева та кущі;

викорчовувати старі рослини.

Вірили, такі роботи можуть "злякати" землю й овочі та плодові дерева дадуть менший урожай. Також казали, хто зламає гілку цього дня, той "відверне достаток від господарства на увесь рік".

Що можна робити з рослинами 24 червня

Попри численні заборони, повністю залишати город без уваги не потрібно. Допускалися легкі роботи, які не травмують рослини та не порушують ґрунт.

Зокрема можна:

оглянути посадки після дощів чи спеки;

зібрати достиглі ягоди та овочі;

обережно полити культури, якщо стоїть посуха;

підв'язати високорослі томати або огірки;

провітрити теплиці.

Також ділимося іншими цікавими статтями з городництва

Коли не можна працювати на городі у липні 2026 за місячним календарем.

Яким корисним добривом слід встигнути підживити кабачки до кінця червня, щоб плоди росли великими та смачними.

Чим слід підгодувати баклажани, щоб врожай був великим.