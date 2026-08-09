Алюмінієва фольга допоможе відмити деко від пригорілого жиру: як це зробити

Очищення дека від пригорілого жиру. Колаж: Новини.LIVE

Максим Лозовий Редактор

У духовці можна приготувати безліч смачних страв для родини: від запечених овочів та м'яса до ароматної випічки. Але буває так важко відмити деко, що вкрилося шаром пригорілого жиру. Не варто заливати посуд агресивною хімією. Насправді ефективним помічником стане звичайна алюмінієва фольга.

Новини.LIVE з посиланням на Southern Living розповідає, як використати алюмінієву фольгу, щоб відмити деко від пригорілого чорного нальоту.

Як алюмінієва фольга допоможе очистити деко

Секрет цього способу досить простий: фольга працює металевий кухонний скребок. Потрібно просто зім'яти шматок фольги в не надто щільну кульку, на її поверхні утвориться безліч складок, ребер та нерівностей. Під час тертя вони допоможуть відокремлювати від поверхні засохлі частинки їжі та нашарування жиру. Щоб відмити поверхню достатньо теплої води, звичайного мийного засобу для посуду та шматка фольги.

Для яких дек підходить цей спосіб

Такий метод можна застосовувати для звичайних дек без спеціального покриття. Тобто металевих поверхонь, які не бояться механічного очищення.

А ось деко з антипригарним або іншим спеціальним покриттям краще не чистити фольгою. Жорстке тертя може пошкодити захисний шар. Для такого посуду безпечніше використовувати м'яку губку, мікрофібру або спеціальний неагресивний скребок, призначений для антипригарних поверхонь.

Як швидко відмити деко від пригорілого жиру

Якщо забруднення вже встигло сильно засохнути, краще спершу розм'якшити його. Налийте в деко гарячу воду та додайте трохи засобу для миття посуду. Залиште його приблизно на 10-20 хвилин. За цей час вода допоможе розм'якшити жир та залишки їжі. Після замочування вилийте воду та візьміть шматок алюмінієвої фольги. Зім'яти його потрібно в пухку кульку, а не стискати до стану твердої грудки.

Змочіть поверхню та нанесіть невелику кількість мийного засобу. Потім обережно починайте протирати фольгою найбільш забруднені ділянки. Після очищення ретельно промийте деко під водою, щоб змити залишки жиру та мийного засобу. Наприкінці витріть поверхню насухо.

Що робити, якщо жир пригорів дуже сильно

Якщо одного замочування недостатньо, можна посилити очищення за допомогою харчової соди. Злегка змочіть деко, посипте забруднені ділянки невеликою кількістю соди, додайте трохи засобу для миття посуду та залиште суміш на кілька хвилин. Після цього обережно потріть поверхню кулькою з фольги. Сода допомагає впоратися із залишками жиру, а механічна дія фольги дозволяє швидше відокремити забруднення від поверхні.

Чого не варто робити під час очищення

Не потрібно з усієї сили натискати на фольгу та намагатися відшкребти забруднення за один раз. Надмірне тертя може залишити подряпини на поверхні.

Також не використовуйте фольгу замість попереднього замочування. Кілька хвилин у теплій мильній воді часто значно полегшують подальшу роботу.

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