Абрикос скидає листя посеред літа: що робити, щоб дерево не загинуло

Догляд за абрикосовим деревом влітку. Колаж: Новини.LIVE

Христина Кучугурна Редактор

Коли абрикос в саду раптово починає скидати листя посеред літа, це привід для занепокоєння. Необхідно якнайшвидше визначити проблему. А правильний догляд за абрикосовим деревом допоможе зберегти врожай.

Новини.LIVE з посиланням на Gardening Know How розповідає, чому абрикос скидає листя влітку, як знайти причину та що зробити, щоб врятувати плодове дерево.

Чому абрикос скидає листя влітку: головні проблеми

Несприятливі погодні умови

Часто дерево реагує листопадом на несприятливі погодні умови. Коли листя жовтіє поступово та рівномірно по всій кроні, а сам абрикос виглядає здоровим, причиною можуть бути:

сильна спека;

тривала посуха;

різкі перепади температур.

Грибкові хвороби

Найчастіше листя опадають через грибкові захворювання: моніліоз, клястероспоріоз, кокомікоз або вертицильозне в'янення. Спочатку на листках з'являються бурі або коричневі плями, які поступово збільшуються. Згодом листя висихає, опадає, а інфекція переходить на пагони та гілки.

Вертицильоз особливо небезпечний тим, що грибок проникає у судинну систему дерева та порушує надходження вологи й поживних речовин. Через це навіть за достатнього поливу абрикос починає в'янути. Якщо не розпочати лікування вчасно, дерево може навіть загинути.

Шкідники

Комахи, які живляться соками рослини, також можуть стати причиною листопада. Винними можуть бути попелиця або павутинний кліщ.

Попелиця швидко заселяє молоді пагони, через що листя скручується, жовтіє та поступово опадає. А через павутинного кліща листки стають світлішими, вкриваються дрібними жовтими цяточками, висихають і відмирають.

Помилки у догляді

Абрикос може почати скидати листя через неправильний догляд:

нерівномірний та нерегулярний полив створюють для дерева сильний стрес;

застій води через надмірний полив провокує загнивання кореневої системи, особливо у важких ґрунтах;

надлишок азотних добрив.

Як урятувати абрикос, якщо листя вже опадає

Насамперед уважно огляньте дерево. Перевірте кору, гілки, листя та молоді пагони, щоб визначити можливу причину.

Якщо є ознаки грибкової інфекції, обріжте всі уражені гілки із захопленням здорової деревини, а місця зрізів обробіть садовим варом. Після цього проведіть обприскування відповідним фунгіцидом на основі міді або іншим препаратом, дозволеним для боротьби із захворюванням. Якщо причиною стали шкідники, використовуйте відповідний інсектицид або акарицид згідно з інструкцією.

Одночасно нормалізуйте полив. Ґрунт має бути помірно вологим, але без застою води. Зберегти стабільну вологість допоможе шар мульчі навколо пристовбурного кола.

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