95% господарів викидають дарма: навіщо годувати курей кавуновою шкіркою

Годування курей кавуновою шкіркою. Колаж: Новини.LIVE

Максим Лозовий Редактор

Вже скоро в Україні розпочнеться сезон кавунів. Більшість господарів без вагань викидають шкірку або кидають її до компосту. А досвідчені птахівники давно знають: цей продукт неймовірно корисний для курей за правильного використання.

Новини.LIVE з посиланням на Chicken Starter розповідає, чим корисна кавунова шкірка для курей та як правильно годувати нею птахів.

Чому кавунова шкірка корисна для курей

Шкірка кавуна містить чимало корисних речовин, які можуть доповнити звичний раціон птиці:

калій і магній, необхідні для нормального обміну речовин;

невелика кількість вітамінів групи B;

природні антиоксиданти;

високий вміст клітковини, що підтримує нормальну роботу травної системи;

велика кількість вологи, що особливо корисно у літню спеку.

Як кавунова шкірка впливає на здоров'я курей

За умови правильного використання така сезонна добавка може принести кілька відчутних переваг. Насамперед покращується робота травної системи. У літню спеку птиця отримує додаткову вологу, що особливо важливо для несучок, адже нестача води часто негативно впливає на яйценосність. Також різноманітний раціон із сезонними овочами та фруктами допомагає підтримувати загальний стан організму, активність птиці та природний імунітет.

Як правильно підготувати кавунову шкірку

Перед тим як запропонувати ласощі птиці, потрібно правильно їх підготувати. Насамперед шкірку необхідно добре вимити. Особливо це стосується магазинних кавунів, на поверхні яких можуть залишатися пил, бруд або сліди засобів для обробки плодів. Після цього варто зрізати тверду зовнішню зелену частину, якщо вона дуже жорстка. Найкраще використовувати світлий внутрішній шар, який легше пережовується.

Далі шкірку потрібно подрібнити:

для курчат — майже до кашоподібного стану;

для дорослих курей — натерти на крупну терку або нарізати кубиками приблизно 1-2 см.

Як давати кавунову шкірку курям

Найзручніше змішати подрібнену шкірку із зерновою сумішшю або вологими мішанками. Так кури рівномірно отримають корисну добавку разом з основним кормом. У спекотні дні її можна давати окремо як соковите частування.

Якщо кавунів багато, шкірку можна заготовити на майбутнє. Для цього її нарізають тонкими смужками та висушують у добре провітрюваному місці або при невисокій температурі. Узимку таку добавку можна поступово вводити до раціону.

Скільки кавунової шкірки можна давати

Навіть корисні продукти потребують помірності.

Якщо ви вперше додаєте кавунову шкірку до корму, починайте з невеликої кількості. Це дозволить зрозуміти, як реагує травна система птиці.

Оптимальний режим годування:

дорослим курям — 2-3 рази на тиждень;

молодняку — не частіше 1-2 разів на тиждень.

Шкірка повинна становити приблизно 5-10% від загального об'єму корму за день. Основою раціону все одно мають залишатися зерно, комбікорм та інші поживні продукти.

Яких помилок слід уникати

Не можна використовувати:

запліснявілу або підгнилу шкірку;

продукт із неприємним запахом;

залишки, які довго лежали на сонці;

великі тверді шматки, які птиці складно проковтнути.

Якщо після нового корму кури стали млявими або з'явилися проблеми з травленням, таку добавку варто тимчасово прибрати з раціону.

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