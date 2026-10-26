Маркетинг моди й сукня з лобстером — Вероніка Чекалюк психологиня та експертка з гастродипломатії

У сучасному світі бренди витрачають мільйони доларів, щоб створити навколо продукту легенду. Вони шукають правильних амбасадорів, будують емоційні кампанії, створюють скандали та намагаються зробити так, щоб річ стала не просто річчю, а символом. Ми розглядаємо кейс, коли геніальний маркетинг відбувався задовго до появи маркетингових стратегій, соціальних мереж і цифрової реклами. Саме так сталося з однією з найвідоміших суконь в історії моди — Lobster Dress Ельзи Скіапареллі, створеною у 1937 році у співпраці із Сальвадором Далі.

На перший погляд це біла шовкова сукня із великим зображенням лобстера. Але з погляду маркетолога це ідеальний продукт, у якому зійшлися всі елементи, необхідні для створення легенди: мистецтво, провокація, сексуальність, скандал, влада, знаменитість і сильна особиста історія.

Як історія Волліс Сімпсон посилила образ

Цю сукню Скіапареллі створила для Волліс Сімпсон — жінки, яка стала однією з найбільш обговорюваних постатей ХХ століття. Її ім’я назавжди увійшло в історію через роман із британським королем Едвардом VIII. Він закохався в американку, яка вже двічі була розлучена, і через суспільні та політичні обмеження не міг одружитися з нею, адже така жінка не відповідала уявленням того часу про майбутню королеву. Перед ним постав вибір між короною і коханням — і він обрав кохання.

Едвард VIII відмовився від престолу, став герцогом Віндзорським, а Волліс отримала титул герцогині. Через це скандальне рішення королем став його брат Георг VI, батько майбутньої королеви Єлизавети II, яка згодом успадкувала престол і правила Великою Британією понад 70 років.

І саме ця яскрава жінка — не аристократка за походженням, не «ідеальна» королівська наречена, а незалежна, суперечлива та смілива особистість — стала власницею сукні, яка увійшла в історію.

До свого весілля з Едвардом VIII Волліс замовила у Скіапареллі цілий гардероб із 18 образів. Але неймовірна сукня з лобстером стала головною перлиною цієї колекції. Незадовго до церемонії Волліс сфотографували у цьому образі для Vogue, і ці фотографії перетворили одяг на культурний феномен.

Тут спрацювала формула, яку сьогодні використовують найуспішніші бренди: правильний продукт, правильна людина і правильний момент.

Чому лобстер став провокацією

Справжня магія цієї сукні була у скандальній історії її власниці й нестримній фантазії одного з найпровокативніших художників ХХ століття — Сальвадора Далі.

Далі був майстром-провокатором, гучним художником. Він був майстром створення символів і чудово розумів силу візуального шоку. Він знав: щоб людина запам’ятала образ, він має викликати не лише захоплення, а й емоцію — подив, цікавість, навіть легкий дискомфорт.

Їжа у творчості Далі займала особливе місце. Для нього вона ніколи не була побутовим предметом. Їжа була мовою підсвідомості, символом бажання, насолоди, тілесності та спокуси. Він часто використовував гастрономічні образи у своїх роботах, перетворюючи звичайні речі на сюрреалістичні символи.

Лобстер був одним із таких символів. У творчості Далі він мав еротичний підтекст і асоціювався із пристрастю та потягом. Тому його поява на сукні саме у зоні стегон була не випадковістю. Для 1937 року це було надзвичайно сміливим жестом… Лобстер шокував вищий світ!

Сукня ніби говорила: «Я знаю правила суспільства, але я не збираюся їм підкорятися».

Саме в цьому полягала геніальність Скіапареллі. Вона однією з перших зрозуміла, що мода може бути не просто про красу, а про ідею. Вона створювала реакцію, привід для обговорення й зростання популярності.

Сьогодні колаборації дизайнерів із художниками стали звичним явищем, але у 1930-х співпраця Скіапареллі та Далі була революційною. Вона фактично створила модель, якою зараз користуються найсильніші бренди світу: об’єднати моду, мистецтво та культурний контекст, щоб продукт отримав значення, набагато більше за свою матеріальну цінність.

Як гастрономічні образи працюють у брендингу

Цікаво, що використання їжі у моді й сьогодні залишається потужним інструментом комунікації. Сукні, схожі на торти, сумки у формі фруктів, прикраси, що нагадують десерти, гастрономічні принти — все це працює тому, що їжа має прямий емоційний зв’язок із людиною. Вона викликає асоціації із задоволенням, святом, дитячими спогадами, розкішшю та бажанням.

Людина може не запам’ятати складну дизайнерську конструкцію, але вона точно запам’ятає сукню, яка виглядає як витвір мистецтва або десерт.

Lobster Dress є легендою тому, що в одному образі зустрілися геній Скіапареллі, сюрреалізм Далі, скандальна історія Волліс Сімпсон, королівська драма та сила Vogue.

Це і є найвищий рівень брендингу — коли продукт перестає бути предметом і стає частиною культури.

Найсильніші бренди завжди продають можливість доторкнутися до історії, бути особливим.

І саме тому, побачивши цю сукню сьогодні на виставці Schiaparelli у Лондоні, складно не подумати: замовити такий образ у 1937 році могла лише жінка, яка сама була не просто людиною, а символом.

Схоже, у короля Едварда VIII справді був смак.