Робочі конфлікти — як перейти до діалогу. Психологиня Betobee Юлія Носенко

Коли ми чуємо слово «конфлікт», то найчастіше уявляємо двох людей, які сперечаються, підвищують голос і намагаються довести одне одному свою правоту. Але конфлікт не завжди виглядає саме так.

Одна людина може кричати й активно відстоювати свою позицію. Інша — замовкнути, розплакатися або вийти з кімнати. Третя зовні залишатиметься абсолютно спокійною, але почне ігнорувати колегу, відповідати із сарказмом чи висловлювати невдоволення за його спиною. Усе це можуть бути різні способи проживання одного й того самого — внутрішнього відчуття загрози.

І, мабуть, одна з найважливіших речей, яку варто розуміти про конфлікти: дуже часто в них ми захищаємо не лише свою думку чи робоче рішення. Ми неусвідомлено захищаємо якусь частину себе.

Що ми насправді захищаємо у конфлікті

Ми рідко сильно реагуємо на те, що для нас зовсім нічого не означає. Злість, образа, роздратування, бажання втекти чи, навпаки, атакувати часто виникають там, де слова або поведінка іншої людини торкнулися нашої вразливості. І ця вразливість не обов'язково з'явилася саме в цьому колективі або через конкретного колегу.

Іноді за реакцією «Чому мене знову не почули?» стоїть багаторічний досвід людини, яку в дитинстві справді не чули. За сильним бажанням довести свою професійну цінність може ховатися потреба нарешті отримати визнання.

Коли дратує колега, який спокійно закінчує роботу о шостій і йде додому, іноді варто запитати себе: «Чому йому можна не працювати до виснаження, а я собі цього дозволити не можу?» Можливо, я давно втомилася. Можливо, не витримую навантаження. Але продовжую працювати понад норму, залишатися після роботи, брати на себе зайве й чекати, що хтось нарешті це помітить і скаже: «Ти молодець». І тоді людина, яка просто працює у своєму темпі, починає дратувати значно сильніше, ніж мала б.

Саме тому за багатьма робочими конфліктами можна почути одні й ті самі внутрішні повідомлення: «Мене не бачать». «Мене не чують». «Мене не цінують». «Мене не визнають». «Я тут менш важлива».

Чому сьогодні ми реагуємо гостріше

Нам подобається порівняння нервової системи сучасної людини з оголеним дротом. Ми живемо в умовах тривалого стресу. Війна, невизначеність, високий темп життя, інформаційне перевантаження, недосипання, фінансова нестабільність, постійна присутність соціальних мереж — усе це впливає на нашу здатність витримувати напруження.

У стані хронічної перевтоми навіть нейтральна фраза може сприйматися значно гостріше. Керівник запитує: «Коли буде готовий звіт?» — а людина чує: «Ти знову не справляєшся». Колега пропонує інший варіант — а всередині звучить: «Твоя думка нічого не варта». Хтось не відповідає на повідомлення кілька годин — і це вже сприймається як ігнорування.

Коли нервова система постійно готова захищатися, наш діапазон терпимості звужується. Тоді вмикаються добре відомі реакції: бий, тікай або завмри. Хтось починає атакувати, хтось — виправдовуватися, хтось мовчить або виходить із розмови. А хтось демонстративно усміхається і вдає, що його взагалі нічого не зачіпає. Причому одна й та сама людина в різних ситуаціях може реагувати по-різному.

Коли діалог перетворюється на боротьбу

Є слова, після яких ми майже перестаємо говорити про ситуацію і починаємо оцінювати особистість іншого: «Ти нічого не робиш». «З тобою неможливо говорити». «Ти завжди так поводишся». «Нормальна людина зрозуміла б це з першого разу». У цей момент розмова вже не про проблему. Вона перетворюється на боротьбу двох людей за право бути правильними, сильнішими, важливішими або почутими.

І чим сильніше активована нервова система, тим складніше людині справді чути аргументи іншого. Усередині ніби заводиться мотор: тіло напружується, думки прискорюються, хочеться негайно відповідати, захищатися або нападати. Тому порада «Просто говоріть спокійно» часто не працює. Так само мало допомагають фрази «Не бери близько до серця», «Не звертай уваги» або «Емоції треба залишати вдома».

Ми не можемо залишити свою психіку біля дверей офісу. На роботу приходять не лише наші компетенції. Туди приходимо ми самі — зі своїм досвідом, страхами, вразливістю, потребами й способом будувати контакт з іншими людьми.

А якщо проблема справді в іншій людині

Ми в сервісі психологічної допомоги Meclee вважаємо, що важливо не впадати й у протилежну крайність. Не кожен конфлікт означає, що потрібно нескінченно шукати проблему в собі. Іноді людина справді порушує наші межі. Іноді керівник спілкується принизливо. Іноді колега перекладає свою роботу на інших або поводиться агресивно.

Саморефлексія не означає, що треба все терпіти. Питання радше в іншому: чи можу я відокремити реальну проблему від того, що ця ситуація додатково зачепила в мені?

Тоді замість «Ти мене не поважаєш!» можна сказати: «Коли рішення щодо моєї роботи ухвалюють без мене, я відчуваю, що мою думку не враховують. Мені важливо бути залученою до цього процесу». Це вже не напад. Це контакт.

Що робити, якщо двоє співробітників постійно конфліктують

Якби в моїй команді було двоє людей, які давно дратують одне одного, я б точно не обмежилася словами «Ви дорослі люди, розберіться самі».

Спочатку я поговорила б із кожним окремо. Не лише про те, хто що сказав, а про те, що саме в поведінці іншого так сильно зачіпає. Що людина відчуває? Чого боїться? Що намагається захистити? Чого вона сама собі не дозволяє, але бачить в іншому?

А вже після цього варто організувати спільну розмову. У ній я запропонувала б кожному розповісти, що саме його зачіпає і чого йому бракує у співпраці. Так з'являється можливість почути потреби одне одного, які досі ховалися за звинуваченнями.

Іноді в такій ситуації корисною є робота з психологом або психотерапевтом — особливо коли робочий конфлікт раз у раз торкається тих самих болючих тем людини.

Роль керівника — не бути суддею

Керівнику важливо не залишатися байдужим до атмосфери в команді. Це не означає втручатися в кожну суперечку або ставати на чийсь бік. Але важливо знати, як людям працюється разом.

Чи можуть вони прямо говорити про труднощі? Чи зрозумілі їм їхні ролі? Чи знають вони, навіщо виконують свою роботу? Чи є в команді спільні цінності? Чи можна висловити незгоду без страху бути покараним або висміяним?

Тимбілдинги самі по собі не створять здорового колективу. Але регулярний контакт, зрозумілі правила комунікації, чіткі зони відповідальності й культура, у якій можна говорити про складне, значно зменшують кількість прихованих конфліктів.

Чи обов'язково завжди знаходити компроміс

Ні. Мені здається, одна з ознак зрілого діалогу — здатність витримати думку, відмінну від своєї. Іноді ми не домовимося про те, хто має рацію. І це нормально. Можна сказати: «Ми бачимо це по-різному. Давай домовимося, як діятимемо далі».

Ба більше, різні погляди можуть бути дуже цінними для команди. Вони дають змогу побачити те, чого одна людина могла не помітити. Проблема не в різності. Вона виникає тоді, коли різність сприймається як загроза.

Замість перемоги — цікавість до себе

Під час конфлікту дуже корисно поставити собі кілька запитань: «Що саме зараз мене так сильно зачепило?» «Що я відчуваю, окрім злості?» «Що я зараз намагаюся захистити?» «Чого я насправді хочу від цієї людини?» «Я хочу розв'язати проблему чи перемогти?»

Іноді відповіді можуть бути несподіваними. За агресією може ховатися страх. За роздратуванням — виснаження. За бажанням довести свою правоту — потреба нарешті бути почутим. За образою — відчуття власної незначущості.

Я часто кажу клієнтам: з вами все гаразд. Але іноді потрібно трохи глибше зазирнути всередину себе й побачити, що саме зараз болить. Моя злість не робить мене поганою людиною. Незгода іншого зі мною не означає напад. І мені не потрібно когось перемагати, щоб бути почутою.

Ми не можемо змінити інших людей. Але можемо значно краще пізнати себе, навчитися бачити власні реакції й обирати, як із ними діяти. Мабуть, це одна з найскладніших робіт у житті. І водночас одна з найважливіших. Адже саме з контакту із собою починається можливість по-справжньому будувати контакт з іншими.