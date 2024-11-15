Сергій Жадан показав, який вигляд має 94-річна Ліна Костенко зараз - фото

Ліна Костенко. Фото: скриншот

Письменник та нині військовослужбовець Сергій Жадан завітав у гості до поетеси Ліни Костенко. Штаб-сержант розповів, про що вони спілкувалися із легендою української літератури.

Також на своїй сторінці в Instagram письменник поділився світлиною з поетесою.

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94-річна поетеса зараз рідко з'являється на публіці та веде досить закритий спосіб життя. Проте час від час Ліна Василівна все ж приймає в себе вдома відомих гостей.

Так, Жадан завітав додому до поетеси та поспілкувався із нею на важливі теми. Також Костенко залюбки позувала поруч із молодим колегою на фото.

Ліна Костенко та Сергій Жадан. Фото: instagram.com/serhiy_zhadan

"Поговорили з Ліною Василівною про 1920-ті й 1960-ті, про Тичину й Бажана, Кочура, Лукаша й Вінграновського, про спогади і переклади, про Харків і творчі плани. І, звісно ж, про війну, яка триває", — розповів про зустріч Жадан.

Нагадаємо, цього року Ліна Костенко отримала почесне звання від мера Києва.

Також ми писали, що Сергій Жадан із болем відреагував на російський обстріл його рідного міста.